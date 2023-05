Novo documentário diz que Britney Spears não vê os filhos há mais de um ano

Britney Spears tem dois filhos fruto da relação com Kevin Federline, seu ex-marido

A cantora Britney Spears (41) está passando por um outro momento bem difícil na sua vida e dessa vez é com os seus filhos o problema. Segundo o novo documentário sobre a cantora chamado TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom, a dona do hit Toxic não vê os filhos, Sean Preston (17), e Jayden (16) há "mais de um ano" após a discussão pública sobre seu comportamento nas redes sociais.

"No final do verão de 2022, as tensões ficaram tão ruins que os meninos nem respondiam às mensagens dela. E ela ficou furiosa", afirmou a produtora do TMZ, Katie Hayes.

A última vez que Britney Spears viu os filhos foi no início de 2022, pouco antes de seu casamento com Sam Ashgari. A informação foi confirmada por uma fonte à coluna Page Six. Segundo o tabloide, arelação da cantora com seus filhos já passava por uma crise, mas a situação piorou depois que em agosto de 2022, o filho mais novo da cantora, criticou publicamente as habilidades parentais dela.

De acordo com o pai dos meninos, Kevin Federline, as constantes fotos sensuais da cantora exibindo o corpo nu também constrangem os adolescentes. "Eu tento explicar a eles: 'Olha, talvez seja apenas outra maneira que ela tenta se expressar. 'Mas isso não tira o fato de que mexe com eles", disse ele ao Daily Mail.

Na época, Brintey falou sobre a situação e revelou estar magoada. "Me entristece profundamente saber do clamor [de Jayden] de dizer que eu não estava à altura de suas expectativas de mãe … e talvez um dia possamos nos encontrar cara a cara e conversar sobre isso abertamente", escreveu a cantora em setembro de 2022, no Instagram.

Itens da lista de recomendações de antiga tutela de Britney Spears

A informação sobre a lista de cuidados com a artista foi revelada ao TMZ por fontes com ligações diretas com os antigos responsáveis pelo bem-estar de Britney, o pai da estrela. Havia uma série de recomendações a respeito sobre a rotina da cantora americana, como uma que a proibiu de dirigir sozinha e a que mandavam deixá-la longe de facas.