Kelly Key faz reflexão sobre o amor que sente pelo marido: ''Nunca subestime''

Após revelar que é submissa ao marido, Kelly Key faz reflexão sobre sentimento que nutre pelo pai de seus filhos

A cantora Kelly Key compartilhou uma declaração diferenciada para o seu marido, o empresário angolano Mico Freitas. Nesta quarta-feira, 11, a famosa publicou o registro recebendo um beijo do amado e falou sobre o que sente por ele.

Após revelar recentemente também em um longo texto na rede social que é submissa a ele, a artista descreveu como é o sentimento que nutre pelo pai de seus filhos. "O amor é uma linguagem universal que transcende qualquer distância ou diferença. Não importa as fronteiras que a vida coloca em nosso caminho, quando é verdadeiro, ele encontra uma maneira de florescer e crescer", disse.



E continuou refletindo: "É incrível como o coração não entende de mapas, nem de limites geográficos. Ele só sabe bater mais forte quando encontramos alguém que toca a nossa alma, não importa de onde essa pessoa venha".



"Às vezes, o amor nos leva a cruzar oceanos, superar desafios e enfrentar adversidades, mas cada obstáculo só torna nossa história de amor mais profunda e valiosa. Então, nunca subestime o poder do amor, ele é capaz de mover montanhas e unir almas de todas as partes do mundo", finalizou falando sobre a importância até das dificuldades para se construir uma relação.

Ainda nas recentemente, Kelly Key deu o que falar ao anunciar uma "separação" dos filhos mais velhos. Enquanto a artista seguirá morando em Angola ao lado do marido, os herdeiros, Suzanna Freitas e Jaime Vitor Freitas, vão estudar em Portugal. Ao pegar o voo de volta para casa, ela publicou um desabafo comovente contando como foi difícil tomar a decisão.

Kelly Key mora em Angola

Kelly Key se mudou para Angola em 2022 ao lado do marido, o empresário angolano Mico Freitas. Ele tem negócios no país africano. Recentemente, ela publicou uma mensagem exaltando o país que se tornou seu novo lar.

"Angola é um país que pulsa com uma energia única (não adianta, só quem vive aqui ou viveu, entende do que estou falando), uma mistura de tradição e modernidade, de passado e presente. É uma terra de “oportunidades”, onde a arte, a música e a dança se encontram em cada esquina, alimentando a alma e despertando a alegria de viver!", contou ela.

No final do ano passado, Kelly Key fez uma mudança de barco para Angola. Na ocasião, ela mostrou como foi o transporte dela e da família para outra região do país. Desde 2004, a loira é casada com Mico Freitas, angolano com grande fortuna. Com ele, a cantora teve dois filhos após Suzanna Freitas, fruto do relacionamento com o cantor Latino.