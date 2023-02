Jade Picon surge de cabelo longo em bastidores de ‘Travessia’

Jade Picon mudou o visual para dar vida à personagem Chiara na novela das nove, 'Travessia'

Novo visual! Jade Picon (21) surpreendeu os fãs ao aparecer com os cabelos longos em um clique em seu Instagram. A morena, que cortou os fios pela primeira vez para interpretar a personagem Chiara na novela das nove ‘Travessia’, precisou usar um aplique para gravar algumas cenas que vão ao ar nesta quarta-feira, 8.

Nos registros, a ex-BBB exibiu as madeixas longas e onduladas, que foram a sua marca registrada por muito tempo. Além dos fios, a influenciadora também usou um vestido azul florido e acessórios coloridos para dar vida a personagem. Na legenda, Jade deixou um recado: “Chiara do Mandacaru volta hoje”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Nos comentários, o público da novela foi a loucura e os elogios se acumularam com a novidade: “Gataaaa demais”, disse um admirador. “Eu amo demais esses mimos de bastidores”, um fã disse sobre as fotos. Até a mãe de Jade, Monica Picon entrou na brincadeira e questionou a filha: “Ficou com saudades de quando tinha esse cabelão?”, escreveu na publicação.

Essa não foi a primeira vez que a atriz aderiu ao aplique de cabelo. No fim do ano passado, Jade surgiu com o aplique em algumas cenas de Chiara em sua versão caiçara com cabelo longo, enquanto lavava roupa no rio, atenuando a imagem de patricinha mimada, típica da personagem, que assim como a intérprete, é uma influenciadora famosa.

Jade Picon atrai os olhares para corpo sarado na praia

Quando não está dando vida à Chiara nos bastidores da Globo, Jade Picon curte a praia do Rio de Janeiro e pratica exercícios físicos todos os dias. Na manhã desta quarta-feira, 8, a atriz ostentou o corpão sarado com um biquíni verde enquanto jogava futevôlei com seu personal trainer.

Com as curvas à mostra, Jade roubou a cena e foi fotografada de todos os ângulos por paparazzis que passavam pela orla. Confira os cliques!