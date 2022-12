Irmã de Lucas Guedez teve biquíni puxado por Tirulipa e influenciador se pronuncia: “Situação difícil”

O influenciador Lucas Guedez se pronunciou nas redes em nome da irmã Vitória que teve seu biquíni puxado por Tirulipa e está abalada com a situação

Na madrugada desta quarta-feira, 7, o ator Tirulipa foi expulso da Farofa da GKay pois estava tirando biquínis de algumas mulheres presentes na festa. Uma das vítimas da situação causada pelo comediante foi a irmã do influenciador Lucas Guedez, Vitória.

Nas redes sociais, Lucas se pronunciou em nome da irmã e relatou que ela estaria muito nervosa com o ocorrido: “Bom gente, estou aqui com a minha irmã. Só pra avisar que ela está bem e estou aqui conversando com ela. Está uma situação meio difícil assim, porque ela não consegue digerir o que aconteceu”.

“É muita informação, muita gente em cima dela e a Vitória não é do meio [artístico]”, explicou Lucas que gravava os stories ao lado da irmã, que estava visivelmente abalada.

O influencer ainda explicou por que falava em nome de Vitória: “Ela veio a convite da GKay e automaticamente, óbvio que aqui ela começa a ganhar seguidor e visibilidade. Então ela fica nervosa com tudo, toda a pressão que está tendo. Estou vindo aqui falar por ela”.

“Ela gravou um vídeo, a gente ficou muito tempo gravando um vídeo porque ela não consegue. Ela está nervosa porque namora, também. Então só pra avisar vocês que está tudo bem. A equipe da GKay está cuidando da gente, né? Porque eu me incluo nisso porque é minha irmã e estou aqui tentando apoiar ela. Mas tá tudo bem! Só pra avisar vocês, tá?”, ainda afirmou.

Reprodução: Instagram

Pronunciamento!

Após ser expulso do evento, Tirulipa gravou um vídeo se pronunciando e pedindo desculpas pelo ocorrido na piscina da festa.

“De fato, aquele clima de farofa, de que tudo pode. Mas na verdade, nem tudo pode. Eu vacilei. Errei, e estou aqui para pedir perdão à você, Nicole, e a todas as outras que se sentiram ofendidas. E a vocês seguidores”, continuou.