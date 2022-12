Tirullipa se pronuncia após ser expulso da Farofa da Gkay: ‘Perdão’

Humorista Tirullipa acabou sendo expulso após suas atitudes serem consideradas desrespeitosas ao tirar biquínis de influenciadoras

Nesta terça-feira, 6, o humorista Tirullipa (38) acabou sendo expulso da Farofa da Gkay após retirar peças dos biquínis de influenciadoras que brincavam na piscina. Suas atitudes foram consideradas assédio e ele se retirou do evento. Agora, o artista se pronunciou e pediu perdão pelas suas “brincadeiras” que acabaram passando dos limites.

“Depois de ter conversado com a Gkay e toda a produção da Farofa, eu quero aqui pedir desculpas a todas as meninas e às mulheres. À Nicole, que se sentiu assediada. Não foi minha intenção. Tentei levar uma brincadeira, uma alegria, para a Farofa, mas eu me excedi”, começou ele.

“De fato, aquele clima de farofa, de que tudo pode. Mas na verdade, nem tudo pode. Eu vacilei. Errei, e estou aqui para pedir perdão à você, Nicole, e a todas as outras que se sentiram ofendidas. E a vocês seguidores”, continuou.

“A gente que trabalha com comédia é muito complicado. Mas Deus sabe do meu coração. Vim aqui com minha esposa, tenho duas filhas mulheres, não queria isso para minhas filhas, então estou pedindo perdão. Resolvi me retirar da Farofa. Não quero prejudicar a festa, ela vai continuar, a festa é de vocês. Aproveitem. Curtem. Peço perdão pelas brincadeiras”, completou.

Nos comentários da publicação, amigos e seguidores do humorista se solidarizaram com a situação. “Tiru! Você é ser humano! Todos nós vamos errar… mas reconhecer, isso é uma dádiva! Que sirva de lição”, disse o cantor Mumuzinho. “Todo mundo erra, todo mundo comete erros, que atire a primeira pedra quem nunca errou, mas tudo tem uma consequência, que seja forte pra aguentar as pedras”, responde Toguro.

Veja o pedido de desculpas de Tirullipa após ser expulso da Farofa da Gkay após se exceder em brincadeiras: