Tirullipa é expulso da Farofa da Gkay após puxar biquínis de influenciadoras

Humorista Tirullipa puxa parte de cima de biquínis de influenciadoras para distraí-las em brincadeira na piscina

O humorista Tirullipa (38) acabou sendo expulso da Farofa da Gkay! O artista se excedeu em algumas brincadeiras inapropriadas que causaram a revolta de internautas por toda a internet.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, Tirullipa aparece deixando algumas influenciadoras nuas ao puxar a parte de cima de seus respectivos biquínis durante uma brincadeira na piscina na tarde desta terça-feira, 6.

Segundo apurou o Splash, o humorista acabou sendo expulso por seu comportamento inapropriado. “Me senti invadida, isso é assédio. Ele não fez assédio só comigo, é uma falta de noção do caramba. Acabei de ser informada que ele foi expulso da Farofa... mas eu estou indignada. Porque era fã desse cara”, revelou Nicole Louise, uma das que acabou tendo seu biquíni tirado por Tirullipa.

🚨AGORA: Nicole Louise, uma das meninas que teve o biquíni puxado por Tirullipa se pronunciou:



“Eu tô muito indignada. Eu me senti invadida e isso é assédio. Ele fez isso com vários outras mulheres. Eu gostava muito dele, e simplesmente…” pic.twitter.com/XpuInturEE — CHOQUEI (@choquei) December 6, 2022

O site do UOL apurou que Gkay, amiga próxima do humorista, expulsou ele do evento que dura três dias por considerar sua atitude uma forma de assédio. A reportagem também checou que a assessoria de Tirullipa e a produção da Farofa fizeram uma reunião depois da situação se tornar pública e em breve devem soltar um comunicado oficial.

🚨AGORA: Um compilado de vídeos está sendo postado, onde o humorista Tirullipa puxa os biquínis de influenciadoras fazendo elas ficarem nuas em uma caixa-d’água onde aconteciam uma dinâmica na Farofa da Gkay. pic.twitter.com/PlxTTvv1Eg — CHOQUEI (@choquei) December 6, 2022

Em uma publicação no Twitter da Choquei, internautas reagiram ao vídeo. “Mais um caso de: só foi expulso porque foi filmado”, disse um. “Se a dona tivesse mesmo preocupada teria expulsado todos que viram e foram coniventes”, criticou outra.

A influenciadora Dora Figueiredo presenciou o momento e disse que não quis participar. “Eu até pensei em ir, só que… não sei, achei que ficou uma coisa que não ficou legal, porque eu vi coisas que não gostei. Então não vou filmar e nem entrar, vou fazer outra coisa”, disse ela.