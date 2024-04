Ex de Lucas Buda, Camila Moura manda indireta certeira em camiseta: ‘Chorar’

Camila Moura chama atenção ao posar com recado estampado em sua camiseta após separação com Lucas Henrique, o Buda do BBB 24

No último domingo, 28, Camila Moura marcou presença em mais um evento como influenciadora digital. No entanto, a ex-professora acabou chamando atenção por um motivo inusitado: ela foi fotografada usando uma camiseta com uma mensagem estampada, que foi apontada como uma indireta para seu ex-marido, Lucas Henrique, o Buda do BBB 24.

Na entrada do evento, que aconteceu em São Paulo, Camila exibiu seu look para os fotógrafos e mostrou que apostou na ousadia com uma saia de vinil vermelha, luvas da mesma cor e uma bota preta. Mas o principal destaque ficou para o recado inusitado em sua camiseta, que dizia 'Eu amo fazer os meninos chorarem', em inglês.

Não demorou para que os internautas sugerissem que a frase poderia ser uma mensagem para seu ex-marido, Lucas Henrique. Vale lembrar que Camila decidiu colocar um ponto final em seu casamento depois que seu marido tentou flertar com outra participante, Giovanna Pitel, durante seu confinamento na casa mais vigiada do Brasil.

Na sequência, Camila conquistou um número impressionante de seguidores em suas redes sociais e superou até alguns participantes do programa global. Após anunciar seu divórcio, a professora abraçou as oportunidades e se transformou em uma influenciadora digital, inclusive, recentemente ela celebrou um marco impressionante em seu perfil.

Através dos stories, Camila comemorou depois de atingir um bilhão de impressões em sua conta: “Tô muito feliz, meu Deus, tu és maravilhoso! Vocês tem noção que eu alcancei a marca de 1 bilhão de impressões?”, ela celebrou a conquista. Enquanto isso, Lucas desabafou sobre a falta de trabalhos e as dívidas fora do confinamento.

"Publicidade não está aparecendo tantas. São poucas as oportunidades que tem, mas estou abraçando para fazer da melhor forma possível. Temos dificuldade com as mudanças em pouco espaço de tempo. Uns têm mais estrutura, outros menos, e está difícil para todos", lamentou o ex-professor e capoerista profissional em entrevista à Quem.

Camila Moura lança série autobiográfica na web:

A influenciadora digital Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, do BBB 24, decidiu se aprofundar em sua história de vida e compartilhar para seus três milhões de seguidores. Em suas redes sociais, a professora lançou uma série autobiográfica para que as pessoas lhe conheçam além das polêmicas ao redor de seu casamento e do reality show; saiba mais.