Internada, Preta Gil relembra momento com MC Marcinho: ''Foi mágico''

Após falecimento de MC Marcinho, Preta Gil relembra episódio inesquecível com o funkeiro

Ainda internada no hospital após ter passado por uma cirurgia de retirada do tumor no intestino, a cantora Preta Gil lamentou a morte de MC Marcinho neste sábado, 26. Em sua rede social, a artista resgatou um clique com o funkeiro e falou sobre uma lembrança especial que tem dele.

A famosa, que está sem células o câncer após a operação nos últimos dias, apareceu abraçado com o dono do hit Glamurosa. Preta Gil falou sobre a felicidade que teve ao gravar uma música com o MC.

"Uma das maiores felicidades que tive na minha carreira foi gravar essa canção com MC Marcinho. Lembro do dia da gravação no estúdio no @eubatuta ele chegou daquele jeitinho dele tímido muito educado, em poucos minutos já estávamos gargalhando com suas brincadeiras, foi realmente mágico, uma honra, jamais irei me esquecer! Descanse em paz meu querido, meus sentimentos a família, amigos e fãs do Marcinho!", disse ela.

Assim como Preta Gil, MC Marcinho estava lutando nos últimos tempos para viver. Nos últimos dias, ele acabou saindo da fila do transplante de coração após ter um quadro de infecção generalizada. Neste sábado, 26, foi noticiada sua morte após uma piora mais grave de seu quadro de saúde.

INTERNAÇÕES DE MC MARCINHO

Em 2019, MC Marcinho foi hospitalizado ao apresentar um princípio de infarto. No ano seguinte, ele foi internado na CTI após contrair a COVID-19. Em fevereiro de 2021, a voz do hit Glamurosa ficou em coma por quatro dias em decorrência de uma infecção bacteriana no pé esquerdo, além de ficar mais três meses no hospital, pois a doença havia atingido seu pulmão.

No final de julho de 2021, Marcinho implantou um marca-passo após ter problemas cardíacos. Em 2023, realizou uma cirurgia para a troca de seu marca-passo, inserido em 2019, que começou a apresentar problemas. O artista foi internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde foi sedado e faz hemodiálise.

No final de julho, o artista foi hospitalizado com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória sendo intubado e sedado na UTI. Depois, precisou passar por uma cirurgia para o implante de coração artificial.

A cirurgia para implante de um coração artificial é feita para inserir um dispositivo de assistência ventricular (DAV), usado para bombear o sangue pelo corpo para auxiliar o coração humano. O aparelho costuma ser usado em casos de pacientes com insuficiência cardíaca.

Na última semana, ele foi retirado da fila pelo transplante de coração após a piora de seu quadro clínico. No Sistema Nacional de Transplantes, o receptor tem que ter os requisitos mínimos para conseguir passar pela cirurgia e receber o órgão. Neste sábado, 26, foi anunciada a morte do ícone do funk.