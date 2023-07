Igor Jansen fala sobre relacionamentos amorosos e declara que já dedicou música: 'Desapegado'

Durante o especial CARAS Inverno, Igor Jansen declarou que música dedicada ainda não foi lançada

Igor Jansen (19), conhecido por atuar em As Aventuras de Poliana e Poliana Moça, foi um dos convidados para o CARAS Inverno deste ano. Durante um jogo de "eu nunca" no especial de Campos do Jordão, o ator declarou que já dedicou música para alguém, mas que a canção ainda não foi lançada, além de falar sobre relacionamentos amorosos: "Desapegado".

"Não sei é por causa do signo - que vocês falam que é 'satanáries' - mas áries, quando gosta muito, se apega muito. Por outro lado, quando sai da vida, tchau! A gente é desapegado", compartilhou o ator, que ainda garantiu ficar apenas uma semana de luto após o término de uma relação. Igor Jansen também contou que não é do time de pessoas que, depois do término, não permitem que o antigo pretendente namore alguém que conheçam: "Não, se acabou, acabou. Tchau. Cada um segue sua vida".

Durante o jogo, Igor Jansen também confirmou que já beijou colega de elenco, mas não quis especificar quem. Ao ser questionado se já tinha escrito uma música para alguém, ator revelou que a canção ainda nem foi lançada: "Talvez. Não posso cantar [uma palhinha], a música ainda nem saiu". "A gente, compositor, quando faz uma música, quer saber [o que sentem]", ponderou.

O ator, que afirmou já ter feito loucuras de amor, definiu ações que se enquadram nas suas atitudes apaixonadas: "No intervalo de viagens, por exemplo, compra um buquê, leva um negocinho até a casa da pessoa e encontra: 'Olha que lindo, que maravilhoso'".

Leia também: Igor Jansen revela como aprendeu a lidar com ansiedade e entrega futuro na música

"Sou muito de perceber sinais. Então, [quando] vai acontecendo alguma coisa, eu já [fico alerta], aí acontece outra, você vai juntando pecinha por pecinha e fala: 'Está errado'. Em diversas ocasiões", relatou Igor Jansen, que também confirmou já ter sofrido por amor durante o jogo.