Pétala compartilha loucura de amor e revela nome de antiga paixão: 'Amor de Carnaval'

Durante o especial CARAS Inverno, Pétala revelou nome de paixão com quem viveu romance aos 18 anos

Pétala Barreiros (24) foi uma das convidadas para o CARAS Inverno deste ano. Durante o especial em Campos do Jordão, a influenciadora compartilhou uma de suas loucuras de amor e ainda revelou nome de antiga paixão, com quem viveu romance aos 18 anos: "Amor de Carnaval".

"Eu sou de capricórnio, mas já fiz várias loucuras de amor. [Uma delas] é uma cena muito fofinha. Estava me despedindo de um boy, que foi um amor de Carnaval. Entrando no avião, eu falei para a aeromoça: 'Não posso decolar, esqueci meu documento'. Saí correndo e fui lá dar um beijo nele, no meio do aeroporto. Nunca mais vi ele na minha vida", revelou Pétala Barreiros.

"O nome era Filipe, o sobrenome vai ficar para a próxima", declarou durante o especial CARAS Inverno. A influenciadora garantiu que não segue mais o antigo romance e que Filipe também não a segue de volta, o que ela descobriu após "stalkear" o perfil do ex-affair. "É passado já, eu tinha 18 anos, já tenho 24", afirmou ela.

O pretendente, porém, não desapareceu da vida de Pétala, como explicou a influenciadora ao entregar que uma de suas amigas até hoje também viveu um romance com Filipe: "Minha amiga ficou com o menino do avião, só que ela ficou com vergonha e veio pedir desculpas depois. Viajou para São Paulo e ficou com ele".

