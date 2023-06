Pétala revela perrengue em festa de Ludmilla: 'Primeira vez'

Durante o especial CARAS Inverno, Pétala revelou perrengue em festa de aniversário de Ludmilla

Pétala Barreiros (24), que participou da edição de 2022 de A Fazenda, foi uma das convidadas para o CARAS Inverno deste ano. Durante o especial em Campos do Jordão, a influenciadora participou de um jogo de "eu nunca" e revelou que enfrentou perrengue em uma festa de aniversário da cantora Ludmilla (28): "Primeira vez".

"Fui no aniversário da Ludmilla e tomei um remedinho de não passar mal. Foi a primeira vez que passei mal na minha vida. Teve ácool, mas eu achei que foi o remédio que me fez passar mal. Quando cheguei em casa, não estava me sentindo bem e acabei vomitando", compartilhou Pétala Barreiros durante o jogo de "eu nunca" no especial CARAS Inverno, em Campos do Jordão.

A influenciadora ainda explicou que a situação na festa de Ludmilla foi inesperada, uma vez que a ex-participante do reality A Fazenda garantiu não possuir hábitos de consumir bebidas alcóolicas com frequência. "Na verdade, eu não sou muito de beber, aí fui lá beber na festa da Ludmilla [e deu nisso]. Como não sou muito de beber, se bebo uma taça, já fico muito animada", revelou Pétala Barreiros.

Participante do reality A Fazenda no ano passado, Pétala Barreiros também refletiu sobre como fazia para lidar com o sono no programa e revelou suas necessidades de repouso. "Se eu não dormir pelo menos dez horas, acordo mal humorada. Em A Fazenda era [tenso]. Gosto muito de dormir. Quando não durmo, fico calculando o tempo que preciso repor. Dez horas é o ideal para o meu cérebro", compartilhou a influenciadora. A ex-peoa marcou a edição de 2022 do programa transmitido pela Record TV ao apertar o botão de desistência faltando dez dias para a final da competição.