Gracyanne Barbosa é abandonada por Belo em vídeo ousado: ''Falhe miseravelmente''

Na academia, Gracyanne Barbosa gravou desafio com Belo e foi surpreendida pela falha do marido

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 07h10

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) compartilhou mais um vídeo fazendo desafio com seu corpo. Nesta quinta-feira, 08, ela exibiu um registro gravado na academia na companhia do esposo, cantor Belo (48).

Com os pés apoiados em seu professor, a influenciadora apareceu tentando equilibrar seu corpaço musculoso ao segurar no amado com as mãos. Contudo, o que ela não contava era que o marido a deixaria no vácuo, deixando a cair.

"Confie no seu tudao e falhe miseravelmente, tinha certeza que ele iria me segurar. Tô adorando vocês enviando os desafios e fazendo comigo, não esqueçam de me marcar hein", disse ela ao surgir vestindo um macacão preto no registro.

Nos comentários da publicação, os internautas logo deram risada e se divertiram com o casal. "Vocês são demais", disseram. "Amei", aprovaram outros.

Ainda na última semana, Gracyanne Barbosa e Belo chamaram a atenção ao fazerem um vídeo dançando nas ruas de Portugal. Usando um look colado, a musa fitness roubou a cena ao rebolar seu bumbum tamanho GG para o amado.

Nesta quinta-feira, 08, a influenciadora causou com mais um de seu macacões indiscretos na academia. Sem roupa íntima, ela colocou seu bumbum para jogo enquanto fazia um treino de glúteos matador com o look branco bem colado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa exibe bumbum molhado de suor após cardio

Recentemente, Gracyanne Barbosa impressionou ao exibir suas fotos após o cardio matinal. Abaixando a calça, a musa fitness revelou dispensar a calcinha para se exercitar. Ela ainda chamou a atenção ao exibir seu bumbum todo suado depois de realizar o aeróbico.

É bom lembrar que semanas atrás, a famosa viralizou com um vídeo ousadíssimo. No registro, ela apareceu de ponta cabeça se alongando e deixando a parte íntima em evidência. Após a repercussão do vídeo, o cantor Belo se pronunciou dizendo que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!