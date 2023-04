Funcionária apontada como pivô da separação de Preta Gil fecha as redes sociais

Funcionária apontada como pivô toma decisão de se preservar para não ser exposta; veja

Ex-funcionária de Preta Gil e apontada como pivô do fim do casamento da cantora, a stylist envolvida em um escândalo nesta terça-feira, 18, resolveu trancar o perfil nas redes sociais.

Sem ter seu nome revelado, ela bloqueou os comentários em suas publicações para não ser exposta pelos fãs. Até o momento, nenhum dos envolvidos no escândalo se pronunciou.

Tanto a profissional como o personal trainer Rodrigo Godoy seguem em silêncio.

De acordo com o colunista Leo Dias, ao suspeitar que o esposo estaria se encontrando com a profissional em São Paulo, a filha de Gilberto Gil colocou um rastreador no carro do companheiro.

Casamento de Preta Gil teria chegado ao fim por vários motivos

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a tão falada crise dos sete anos não teria sido o motivo do término. Conforme informações da jornalista, o relacionamento já estava abalado e algumas coisas pioraram a situação. Uma delas, foi a relação de Rodrigo com o filho da mulher, Francisco Gil, que tinha embates com o padrasto. O rapaz até estaria evitando visitar a mãe para não cruzar com o esposo dela.

Além disso, quando Preta precisou ficar internada, ela passou a administração de seus bens e contas bancárias para a madrasta, Flora Gil, o que não teria agradado nem um pouco Rodrigo. Carolina Dieckmann, grande amiga da artista até teria tirado satisfações com ele, reclamando da postura dele em uma situação tão difícil.

Outra situação apontada por Fábia Oliveira foi que Rodrigo foi visto frequentando bares badalados do Rio de Janeiro enquanto a filha de Gilberto Gil estava internada tratando o câncer no intestino, descoberto nos últimos meses.