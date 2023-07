Filho de Gugu revela foto mais recente que tem com o pai: 'Muita falta'

Filho de Gugu, João Augusto Liberato, mostra uma das últimas fotos que tirou com o pai e desabafa

O filho mais velho de Gugu Liberato, João Augusto Liberato, resgatou uma das últimas fotos que tirou com o pai, antes dele falecer no final de 2019 depois de um acidente na casa da família nos EUA. Nesta quinta-feira, 27, o jovem exibiu o registro inédito.

Nos bastidores de um dos programas que o comunicador comandava na Record TV, o Power Couple Brasil, João surgiu sorridente e abraçando o pai. "Uma das fotos mais recentes que eu tenho com meu pai", contou o garoto.

O herdeiro de Gugu Liberato com Rose Miriam ainda aproveitou a lembrança para fazer um breve desabafo sobre a saudade que sente do falecido. "Faz muita falta", disse o jovem, que defende o cumprimento do testamento deixado por ele.

Muito discreto, João Augusto recentemente marcou presença na Globo e no SBT para participar de alguns programas. Durante sua passagem pela emissora de Silvio Santos, ele enalteceu o ex-chefe do pai. "Silvio Santos foi uma das pessoas mais importantes para a vida e carreira do meu pai. Sei que os dois compartilhavam um respeito mútuo e muito grande. Essa visita me fez lembrar de muitos momentos que vivi ao lado do meu pai, e eu só tenho a agradecer. Para todos da produção, muito obrigado! Foi muito legal ver que todos se lembravam de mim e que amam muito meu pai. Também quero agradecer à Maisa [assessora de imprensa do SBT] pela recepção incrível!".

Mãe do filho de Gugu faz homenagem para o herdeiro

Em meio à disputa na justiça pela herança de Gugu Liberato, Rose Miriam, mãe dos filhos dele, decidiu fazer uma homenagem para o filho mais velho ao contar o que sente. "Esse olhar profundo é de uma pessoa que é preciosa para Deus. Eu conheço meu filho desde o primeiro dia dele no meu ventre, e sei o que vai nas profundezas do seu coração. Eu sei que o Espírito Santo está com ele, cuidando dele o tempo todo, assim como Ele cuida de nós todos", começou dizendo.

"O João é um rapaz sensível e muito carinhoso, cheio de amor ao próximo. Grandes dias virão para ele. Eu amo meu filho independentemente de qualquer situação. Amo demais minhas filhas também; elas são duas moças incríveis e belas! Tenham todos um lindo dia. O nosso Deus é um Deus de recomeços e Ele está de braços abertos para nos receber", falou ela, que recebe apenas o apoio das filhas gêmeas na justiça.