Filho de Claudia Alencar revela que a mãe foi extubada e fala sobre estado da atriz: 'Ainda é grave'

Claudia Alencar está internada em estado grave com uma infecção bacteriana desde o dia 17 de dezembro

Claudia Alencar está internada em estado grave com uma infecção bacteriana na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, desde o dia 17 de dezembro. Após passar por uma cirurgia na lombar, um quadro de anemia e diversos testes, a atriz foi extubada, como revelou o filho da artista, Yann Hatchuel. Em comunicado divulgado pela assessoria de imprensa da artista, ele falou sobre o estado de saúde da mãe: "Ainda é grave".

"A última atualização que tive é que extubaram ela hoje de manhã e estão esperando para ver como vai reagir. O estado dela ainda é grave e ela segue na UTI, mas os exames clínicos continuam a apresentar melhoras. Ainda precisamos esperar o resultado novo da cultura que deve sair em três dias", declarou o filho de Claudia Alencar .

Yann Hatchuel, que mora nos Estados Unidos, está tentando vir ao Brasil para visitar a mãe. O filho da artista contratou uma equipe de enfermagem por 15 dias diretos para dar suporte e acompanhar Claudia Alencar.

No último sábado, 23, ele conversou com a CARAS Brasil e desabafou sobre o estado de saúde da mãe: "Está difícil, mas ela é muito guerreira". "A situação é grave. Minha mãe está internada desde domingo, 17, com uma infecção bacteriana barra pesada. Infelizmente ainda não tenho novas atualizações no quadro clínico".

Durante a internação, Claudia Alencar passou por uma cirurgia na lombar e enfrentou um quadro de anemia. "Ela está fazendo albumina e fez um concentrado de massas [transfusão de sangue], porque ela está anêmica", contou a assessoria, que confirmou que a atriz voltou a se alimentar. "Graças a Deus ela comeu hoje, jantou agora à noite, porque ela não estava se alimentando".