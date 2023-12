Claudia Alencar passa por testes para avaliar a redução do sedativo

Internada desde 17 de dezembro, Claudia Alencar teve melhora significativa nesta segunda, 25; atriz está sedada e respira por ventilação mecânica

Internada desde o dia 17 de dezembro, Claudia Alencar (73) passará por testes nesta segunda-feira, 25, para avaliar uma redução do sedativo e a possibilidade de retirá-la da ventilação mecânica. A atriz passou por uma cirurgia na coluna lombar neste domingo, 24.

" Claudia Alencar apresentou significativa melhora nas últimas horas. Ao longo do dia de hoje,

passará por alguns testes, com o objetivo de reduzir sua sedação e retirá-la da ventilação mecânica", diz o comunicado compartilhado com a CARAS Brasil.

Antes de passar pela cirurgia, a artista tinha voltado a se alimentar após enfrentar um quadro de anemia. "Ela está fazendo albumina e fez um concentrado de massas (transfusão de sangue), porque ela está anêmica", afirmou sua assessoria. "Graças a Deus ela comeu hoje, jantou agora à noite, porque ela não estava se alimentando."

Na manhã deste domingo, 24, a artista passou por uma cirurgia na lombar. Ainda de acordo com a assessoria, ela passou por uma reabordagem de ferida operatória e, após o procedimento, a equipe médica definiu que ela tem a bactéria Staphylococcus aureus.

Essa bactéria pode ser encontrada na pele e nas fossas nasais de pessoas saudáveis. Apesar de serem comuns, podem causar desde sepse a infecção generalizada, e podem até ser letais quando afetam pessoas com baixa imunidade.

Neste sábado, 23, Yann Hatchuel (35), filho da atriz, confirmou sua internação na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Em conversa com a CARAS Brasil, o artista desabafou sobre o estado de saúde da mãe.

"Está difícil, mas ela é muito guerreira", afirmou. "A situação é grave. Minha mãe está internada desde domingo, 17, com uma infecção bacteriana barra pesada. Infelizmente ainda não tenho novas atualizações no quadro clínico."

Claudia Alencar está afastada das novelas desde 2017, quando fez uma participação em Rock Story (Globo). Recentemente, ela foi escalada para um papel na trama de Beleza Fatal (HBO Max), que tem previsão de estreia para abril de 2024.

Além da carreira de atriz, ela também atuou como artista plástica e escritora. Ela iniciou a carreira artística na extinta TV Tupi e na Band, e, em 1986, ingressou na Globo, emissora em que tornou-se nacionalmente conhecida.

Entre os anos 1980 e 1990, ela se tornou um grande símbolo sexual por seus papéis em telenovelas como Tieta, Meus Filhos, Minha Vida, Fera Ferida, Um Homem Muito Especial, Anjo de Mim e Barriga de Aluguel. Além disso, ela também esteve em Os Mutantes: Caminhos do Coração e Porto dos Milagres.

