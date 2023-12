Claudia Alencar já precisou meditar para finalizar gravação de novela da Globo; entenda

Ícone de diversas novelas da TV Globo dos anos 90, Claudia Alencar revelou depois de anos que passou por perrengue nos bastidores de um folhetim

Destaque de diversas novelas da TV Globo, a atriz Claudia Alencar já vivenciou um baita perrengue nos bastidores de Porto dos Milagres, em 2001. Na época, ela precisou se concentrar bastante e meditar, para conseguir finalizar uma longa sequência que envolvia sua personagem.

Na trama escrita por Aguinaldo Silva, a artista viveu Epifânia, uma mulher que foi assassinada. No velório da personagem, ela precisou ficar por horas dentro de uma caixão enquanto a produção e os colegas finalizavam a cena.

"Pensei: 'Não vou levantar, estou cheia de flor aqui [ao redor do corpo], não vai ter continuidade [se eu me mexer], o pessoal da direção de arte vai precisar intervir. Fiquei lá, meditei muito, foi muito bom. Virei uma orelha imensa, ouvia tudo. Quando eu saí do caixão fui aplaudida, é uma grande lembrança", revelou ela, que também já esteve em novelas da Record.

Em Porto dos Milagres, Epifânia é uma mulher que cuidava da loja do marido e educava as filhas de maneira conservadora. Apesar de na sinopse ter sido contratada para ficar até o capítulo 30, Claudia conseguiu se entregar tanto, que a produção achou melhor esticar um pouco sua participação especial.

Leia também: Claudia Alencar está internada no CTI e em estado grave

"Os diretores me contaram que o Aguinaldo ia me matar no capítulo 30. Falei: 'O quê? Só 30 capítulos?'. Mas entrei com tudo na personagem. Resultado: não conseguiram me matar no capítulo 30. Eu acho que sinceramente foi porque dei tudo que eu podia como atriz, como pessoa", afirma.

Em tempo, Claudia está longe das novelas desde sua participação em Rock Story, em 2017. Seu retorno está marcado para 2024, quando ela irá aparecer em Beleza Fatal, a primeira novela do streaming HBO Max. Ela viverá uma socialite, que será paciente dos cirurgiões plásticos vividos por Caio Blat e Herson Capri.