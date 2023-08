Filha de Sabrina Sato e Duda Nagle se diverte ao desembarcar em aeroporto com o pai

Após ser flagrada chorando em aeroporto com Sabrina Sato, a pequena Zoe desembarca sorridente na companhia de Duda Nagle

A filha da apresentadora Sabrina Sato e do ator Duda Nagle está aproveitando suas férias em pontes aéreas! Após retornar dos Estados Unidos na última terça-feira, 8, junto com a mãe e visivelmente triste, ela fez outra aparição em um aeroporto no Rio de Janeiro. Desta vez, a pequena Zoe estava feliz da vida acompanhada do pai!

Nos flagras, a menina, que tem apenas quatro aninhos, dá um show de fofura e carisma enquanto se diverte entre os corredores do aeroporto. Estilosa, ela aparece vestida de rosa pilotando sua mala de rodinhas colorida com o apoio do pai, que também sorri e esbanja simpatia para as câmeras após retornar de São Paulo com a filhota.

Zoe desembarca sorridente em aeroporto com Duda Nagle - Foto: Adão/AgNews

Zoe desembarca sorridente em aeroporto com Duda Nagle - Foto: Adão/AgNews

Zoe desembarca sorridente em aeroporto com Duda Nagle - Foto: Adão/AgNews

Zoe desembarca sorridente em aeroporto com Duda Nagle - Foto: Adão/AgNews

Pra quem perdeu, ontem, a Zoe também fez uma aparição no aeroporto, mas estava chorando após retornar de uma viagem em família com a mãe. Sabrina, inclusive, até brincou com os cliques e revelou o motivo pelo qual a pequena apareceu triste: “Não é fácil voltar das férias, né Zozo?”, disse a mamãe coruja em suas redes sociais.

Vale lembrar que os pais de Zoe colocaram um ponto final no relacionamento recentemente. Sabrina e Duda revelaram a separação em março deste ano, após uma união de sete anos. Em um comunicado, os artistas evidenciaram que deixaram a relação como casal, mas que pretendem manter a união no amor com a herdeira.

Sabrina Sato encanta seguidores ao se divertir com a filha Zoe em viagem:

No início da semana, a apresentadora Sabrina Sato encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma série de fotos ao lado de sua filha Zoe em um parque de diversões. A apresentadora apareceu curtindo o último dia de férias com a herdeira nos Estados Unidos. Confira os cliques fofos em família!