Filha de Roberto Justus opina sobre caso de Larissa Manoela: ''Bizarro''

Após ver entrevista de Larissa Manoela, filha de Roberto Justus, Fabiana Justus, fica comovida e opina sobre o caso

A entrevista de Larissa Manoela para o Fantástico neste domingo, 13, teve grande repercussão na internet e os até os famosos comentaram o caso. A filha de Roberto Justus, a influenciadora Fabiana Justus, foi uma que deu sua opinião sobre a questão da atriz com os pais.

Grávida de um menino e mãe das gêmeas, Chiara e Sienna, de 4 anos, a digital influencer se comoveu ao ver o depoimento da ex-global, que iniciou sua carreira com a idade atual das herdeiras de Fabiana.

"Muito triste uma família brigar por dinheiro... a Larissa trabalha desde os 4 anos de idade (idade das minhas filhas - chocada). Tinha apenas 2% da própria empresa (bizarro). E hoje abre mão de todo seu patrimônio porque não quer brigar com os pais. Filha única ainda", comentou sobre a decisão da triz de deixar tudo para os pais.

Em seguida, Fabiana Justus mostrou apoio. "Ela tem muito futuro pela frente e construirá muito mais daqui pra frente! Com certeza", escreveu a influenciadora perplexa com a história da artista, que descobriu ter apenas 2% de uma empresa.

Larissa Manoela revela motivo para abrir mão do seu patrimônio em disputa com os pais

A atriz Larissa Manoela participou do programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 13, e falou sobre o seu rompimento com os pais, Silvana e Gilberto. Os três estão em uma disputa por causa da gestão dos negócios e do patrimônio da atriz. Conforme a reportagem, eles estão em negociação sobre as empresas nas quais são sócios e o patrimônio que construíram ao longo da carreira de 18 anos da artista.

Então, Larissa informou para a reportagem que abriu mão do seu patrimônio de cerca de R$ 18 milhões em prol dos pais. Porém, ela contou que eles ainda não assinaram o distrato sobre as porcentagens em uma das empresas e ela não entende o motivo. Assim, a artista contou o motivo para ter deixado a fortuna para os pais.

“Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos”, disse ela, que ainda confirmou que não vai até a justiça para ter esse dinheiro de volta. “Não é a minha vontade. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, completou.