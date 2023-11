Fernanda Paes Leme não é a única! Confira famosos que também escolheram nome raro para herdeira

Fernanda Paes Leme, que está esperando sua primeira filha, anunciou o nome da herdeira neste domingo, 19

Fernanda Paes Leme (40), que está esperando sua primeira filha com o noivo, Victor Sampaio (31), anunciou o nome da herdeira neste domingo, 19. A pequena deverá se chamar Pilar, como comunicou a apresentadora nas redes sociais. Fernanda Paes Leme , porém, não é a única celebridade que escolheu o nome raro para a filha. Confira famosos que também decidiram nomear as herdeiras de Pilar.

Thiago Lacerda (45) e Vanessa Lóes (51), que são pais de três herdeiros, nomearam a terceira filha de Pilar. Com a tradição de esperar o nascimento do bebê para decidir o nome, os dois fizeram a escolha no dia que a pequena chegou ao mundo, em nove de maio de 2014. "A gente sempre quis, mas nunca tomou essa decisão de verdade porque qualquer nascimento é um impacto gigantesco em uma relação", afirmou Thiago Lacerda em entrevista à Marie Claire, na época.

Sobrinha de Malu Mader (57), a atriz e apresentadora Erika Mader (37) foi outra famosa que escolheu o nome Pilar para a filha . Nascida em março de 2015, a herdeira é fruto do antigo relacionamento da artista com o modelo Daniel Esdras, que viveu casamento com a atriz por cinco anos.

Neste domingo, 19, Fernanda Paes Leme, que está grávida da primeira filha , revelou que o nome escolhido para a primogênita é Pilar. "Baby Mó agora tem nome: Pilar", declarou nas redes sociais ao compartilhar um clique ao lado do noivo, Victor Sampaio. No registro, os dois aparecem com as barrigas pintadas, ela, com o nome escolhido para a herdeira, e ele, com um coração.

Os colegas dos famosos aproveitaram para celebrar o nome da pequena. "Finalmente podemos gritar para o mundo que Pilar vem aí! Nome forte igual a mãe dela!”, comemorou Giovanna Ewbank (37). "Já te amamos, Pilar", disse Fernanda Rodrigues (44).