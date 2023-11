Além de Regina Casé e Anitta, veja quem compareceu na festa luxuosa de herdeira da Globo

Regina Casé e Anitta deram o que falar na web após atrito em festa de herdeira da Globo

Regina Casé (69) e Anitta (30) deram o que falar na web após atrito em festa de Paula Marinho (50), herdeira da Globo, no última sábado, 11. Para celebrar os 50 anos da aniversariante, diversos famosos foram convidados para a comemoração luxuosa que aconteceu em cobertura. Além de Regina Casé e Anitta, veja quem compareceu ao evento.

Paula Marinho, filha de João Roberto Marinho, um dos donos do Grupo Globo, deu festa de aniverário no último sábado, 11. O evento aconteceu na cobertura da herdeira, um duplex em um prédio de Ipanema, no Rio de Janeiro, onde Caetano Veloso também tem imóvel.

Entre as celebridades convidadas para o evento, estavam Regina Casé, Anitta , Juliette (33), Adriana Esteves (53), Boninho (62), Flora (63) e Gilberto Gil (81), Otaviano Costa (50) e Flávia Alessandra (49), Ingrid Guimarães (51) e Jessica Ellen (31).

Para animar a festa, a celebração ainda contou com shows de Beto Lee (46) e Feyjão, além de participações musicais de Anitta, Maria Gadu (36), Daniela Mercury (58), Leo Jaime (63) e Ana Cañas (43).

Nas redes sociais, a festa viralizou após o compartilhamento de um vídeo de um momento de atrito entre Anitta e Regina Casé . No palco montado para o evento, a atriz pegou o microfone após uma performance da cantora e comentou sobre o look da colega: “Todo mundo que usa esse vestidinho curtinho que a gente vulgarmente chama de ‘abajur de b*ceta’, fica puxando o tempo todo para baixo. Vocês já repararam que a Anitta fica o tempo todo puxando para cima? Por isso que ela é fod*, entendeu?”.

Anitta, porém, não gostou da fala e respondeu: “Eu cantei a letra inteira aqui, que ninguém sabe, e eu sou fod*, porque eu subo o vestido para cima?”. No registro, as duas trocaram um abraço tímido após o atrito.