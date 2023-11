Em festa de herdeiro da Globo, Regina Casé 'dá fora' e gera climão com Anitta

Regina Casé 'dá fora' e gera climão com Anitta; situação dividiu opiniões nas redes sociais

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um momento constrangedor entre duas das maiores celebridades brasileiras. Ele envolve a apresentadora e atriz Regina Casé e a cantora Anitta.

Tudo rolou no aniversário de Paula Marinho, filha de João Roberto Marinho, um dos donos do Grupo Globo. No último sábado, a cantora se apresentou cantando vários de seus sucessos. Ainda no palco, a atriz acabou fazendo uma brincadeira controversa.

Regina Casé pegou o microfone e fez o que imaginava ser um elogio para a artista. “Todo mundo que usa esse vestidinho curtinho que a gente vulgarmente chama de ‘abajur de b*ceta’, fica puxando o tempo todo pra baixo. Vocês já repararam que a Anitta fica o tempo todo puxando pra cima? Por isso que ela é fod*, entendeu?”, disse ela.

Só que Anitta não gostou nada da história e, visivelmente alterada, alfinetou a fala. “Eu cantei a letra inteira aqui, que ninguém sabe, e eu sou fod*, porque eu subo o vestido para cima!?”. Ao final, rolou até um abraço tímido e visivelmente constrangedor.

Veja abaixo:

Após Regina Casé dizer que Anitta é f0da por não abaixar o vestido como todas as mulheres, a cantora maceta a atriz:



“Eu cantei a letra inteira aqui que ninguém sabe e eu sou f0da, porque eu subo o vestido para cima!” pic.twitter.com/MK1s3OISmX — PAN (@forumpandlr) November 12, 2023

Regina Casé surge como Dona Lurdes em bastidores de filme

Entre 2019 e 2021, a atriz e apresentadora Regina Casé viveu um dos papéis mais icônicos de sua carreira, Dona Lurdes, protagonista da novela da Globo, Amor de Mãe. E na última quarta-feira, 25, a artista surpreendeu ao surgir caracterizada como sua personagem no seu perfil oficial do Instagram.

Com direito a vestido florido, bolsa transversal e óculos de grau, ela anunciou o retorno de Lurdes ao mostrar os bastidores de seu novo filme. "SIM!!! Ela está de volta!! Já pensou um filme com a vida da Dona Lurdes, pós Amor de Mãe?? É isso. Vem aí o Diário da Dona Lurdes! Vai passando aí no carrossel para você ver os vídeos e como ela foi recebida de volta, todo mundo morrendo de saudades, eu principalmente", escreveu a atriz na legenda da publicação. Saiba mais!