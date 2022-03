Família de Paulinha Abelha divulga causa da morte da cantora do grupo Calcinha Preta

De acordo com um laudo revelado pelo viúvo da artista, Paulinha Abelha morreu por conta de um ''processo infeccioso"

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 18h51

Nesta quinta-feira, 31, as causas da morte de Paulinha Abelha foram reveladas após um laudo médico ser pedido pelo viúvo da cantora.

De acordo com o documento, a causa da morte da integrante do grupo Calcinha Preta foi um "processo infeccioso no Sistema Nervoso Central".

Também consta no laudo, que o corpo de Paulinha continha 16 substâncias em seu corpo, devido a remédios diuréticos. No período em que foi internada, a artista estava com o fígado, rins e processos neurológicos comprometidos.

Ainda segundo o parecer médico, os medicamentos dados para a cantora nos hospitais em que ela foi internada não tiveram relação com o seu falecimento no dia 23 de fevereiro. "Não existe nexo casual entre os medicamentos prescritos e o evento óbito", revelou o laudo.

Paulinha Abelha foi internada do dia 11 de fevereiro e faleceu 12 dias depois. De acordo com um boletim médico divulgado no início de março, o fígado da integrante do Calcinha Preta havia sido danificado por substâncias para emagrecer.

Homenagem para Paulinha

Nesta última quarta-feira, 30, o grupo Calcinha Preta homenageou Paulinha Abelha no programa Encontro, apresentado por Fátima Bernardes.

"Cada show é uma saudade. Quando abrimos e ela aparece no telão", contou emocionado um integrante da banda.

A banda também relançou a música Paulinha, como uma forma de homenegear e lembrar a artista do Calcinha Preta.