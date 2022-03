Calcinha Preta relança música em homenagem à cantora Paulinha Abelha

Banda Calcinha Preta presta linda homenagem à cantora Paulinha Abelha, que faleceu aos 43 anos, e vai relançar canção feita para a artista

A cantora Paulinha Abelha (1978 - 2022) ganhou uma homenagem especial da banda Calcinha Preta!

A música Paulinha, feita para a artista, que ficou conhecida na voz do grupo, ganhou uma nova versão e será relançada pela banda nas plataformas digitais na próxima quinta-feira, 17.

O relançamento é uma forma de homenagear Paulinha, que faleceu no dia 23 de fevereiro, aos 43 anos de idade, em decorrência de meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite.

Paulinha é uma versão da música Without You, de Peter William Ham e Thomas Evans, que ficou famosa na voz de Mariah Carey. A canção com o refrão "Paulinha, me diz o que eu faço?" foi criada por meio de uma carta de um fã após o anúncio do primeiro casamento de Paulinha.

A banda Calcinha Preta, que retornou aos palcos no último final de semana, anunciou a novidade no Instagram, na terça-feira, 15.

"Existem sentimentos que só a música consegue explicar. O hino "Paulinha" marcou a história da Calcinha Preta, levou alegria e fez várias gerações cantarem bem alto. Após alguns anos e uma perda muito dolorosa, escolhemos transformar essa música em uma homenagem à nossa eterna Paulinha Abelha. A regravação, feita em Belém/PA, no dia 11 de Dezembro de 2021, contou com a presença da nossa abelhinha e será lançada nessa quinta-feira, dia 17/03", escreveu a equipe do grupo na rede social.

Novos dados revelam causa da morte de Paulinha Abelha

Um novo boletim médico foi divulgado após exame toxicológico e biópsia da cantora Paulinha Abelha. Segundo o resultado, o fígado da artista se lesionou devido a um mix de substâncias tomadas para dormir, ficar alerta, ganhar definição muscular e, principalmente, emagrecer. Na análise geral, o resultado da biópsia revelou que o fígado da cantora estava fortemente debilitado, com áreas mortas, e possuía retenção de bile no fígado.

