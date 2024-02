Fabiana Justus se declara após o marido raspar a cabeça: "Meu companheiro"

Bruno Levi D'Ancona, marido de Fabiana Justus, decidiu raspar a cabeça em apoio a esposa, que está em tratamento contra um câncer

O marido de Fabiana Justus, o empresário Bruno Levi D'Ancona, decidiu raspar a cabeça em solidariedade à esposa, que está em tratamento contra a leucemia mieloide aguda. A empresária, que recebeu alta neste último domingo, 25, raspou os fios enquanto estava no hospital.

Em seu perfil no Instagram, na noite desta segunda-feira, 26, a influenciadora digital postou algumas fotos ao lado do amado, e falou sobre o apoio que tem recebido dele durante esse período difícil. Na postagem, ela ainda contou que as filhas gêmeas, Chiara e Sienna, participaram do momento em que Bruno passou a máquina no cabelo.

"Meu companheiro de vida! Desde quando soubemos do tratamento e que o meu cabelo iria cair, ele falou na hora que queria raspar. Esperamos para fazer esse momento junto com as meninas e foi uma farra enorme! Kkk fizemos essas fotos logo em seguida (por isso os fiozinhos nas camisetas) para registrar o momento. E, claro, gravei tudo para não esquecermos! Depois compartilho com vocês. As meninas se divertiram muito, e adoraram que agora tem duas carecas para ficar passando a mão", disse ela no começo do texto.

Fabiana completou o texto fazendo um agradecimento especial ao marido. "Obrigada lindo por ser meu porto seguro durante todo esse processo. Obrigada por estar ao meu lado em literalmente todos os sentidos possíveis! Eu te amo demais!", finalizou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus mostra reação emocionante das filhas após alta hospitalar

A influenciadora digital Fabiana Justus usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns momentos especiais de sua volta para casa após concluir a primeira etapa do tratamento contra a leucemia mieloide aguda.

Em seu Instagram oficial, ela gravou um vídeo ainda na unidade de saúde contando que finalmente poderia passar uma semana ao lado da família. Depois, a influencer mostrou a reação das filhas gêmeas, Chiara e Sienna, ao vê-la entrando em casa. Bastante emocionada, Fabiana não conseguiu segurar as lágrimas ao abraçar as herdeiras. Confira!