Ex-mulher de MC Marcinho, MC Cacau, chega aos prantos em velório do cantor

MC Cacau, ex-esposa de MC Marcinho, familiares e amigos vão ao velório do funkeiro no Rio de Janeiro

O velório de MC Marcinho acontece neste domingo, 27, no cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. Muito abalados, amigos e familiares chegaram ao local abatidos, usando roupas pretas para dar o último adeus ao funkeiro, que faleceu após disfunção de órgãos.

A ex-esposa do artista, MC Cacau, chegou chorando muito para se despedir do pai de seus filhos. Amparada, ela caminhou derramando lágrimas. Além dela, alguns dos cinco herdeiros dele foram fotografados no cemitério.

O ator e ex-BBB Babu Santana também marcou presença no velório de MC Marcinho, que lutou pela vida nos últimos meses. Após um quadro de infecção generalizada nos últimos dias, ele saiu da fila de transplante de coração e não resistiu depois de uma disfunção de órgãos.

Veja os filhos, MC Cacau e Babu Santana no velório de MC Marcinho:

Nem ficou sabendo? Antes da morte, MC Marcinho perdeu a esposa após divórcio

A morte do cantor MC Marcinho anunciada neste sábado (26) comoveu os fãs. Só que uma semana antes da partida do funkeiro, ele foi surpreendido após o divórcio ser revelado pela então esposa, Kelly Garcia.

Em estado grave, não se sabe se ele ficou sabendo do fim de seu casamento. A revelação do fim do casamento do cantor aconteceu na semana passada. Kelly Garcia disse que também estava passando por questões que envolvem seu quadro clínico.

"Estou passando por momentos muito difíceis, agora sou oficialmente ex-esposa (saiu o divórcio) do MC Marcinho. Mas o que sinto por ele é tão genuíno e lindo que o que posso fazer agora é orar sem cessar e cuidar da minha saúde. Estarei fora das redes sociais, porque isso aqui adoece uma pessoa e eu já estou doente. Fortaleçam nosso círculo de oração, sempre em mente que a última palavra é de Deus", escreveu ela.

MC Marcinho morreu à espera de um transplante. No final de julho, o artista foi hospitalizado com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi intubado e sedado na UTI. Depois, precisou passar por uma cirurgia para o implante de coração artificial. O artista seguirá hospitalizado até receber um coração compatível para que o transplante seja realizado.