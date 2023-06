Ex de Simaria fala sobre acusação de ter roubado R$ 5 milhões: 'Nunca'

Acusado pela cantora, ex de Simaria fala sobre ter pego dinheiro da mãe de seus filhos

Após ficar por 14 anos com a cantora Simaria Mendes, o empresário Vicente Escrig resolveu falar sua versão sobre o fim do casamento com a artista. Em uma entrevista para o jornalista Leo Dias, na Espanha, o pai dos filhos da artista falou sobre vários assuntos polêmicos e explicou a acusação de ter roubado R$ 5 milhões da ex-mulher.

Falido após pagar o valor da pensão para os herdeiros de 17 salários mínimos, o espanhol se defendeu dizendo que não pegou o valor da cantora. "Ela não falou que era uma excelente empresária? Você acha que uma pessoa desse perfil seria enganada?", disse ele.

Vicente Escrig contou que soube da acusação ao ser parado por uma pessoa na rua, pois achava que era fofoca da mídia. "Tem R$ 2,5 milhões em um pé e R$ 2,5 milhões em outro", brincou ele na ocasião. "Você não entende como uma pessoa com quem você compartilhou tanto chega ao ponto de querer te prejudicar", falou.

0 ex-marido de Simaria explicou que a ajudou a aplicar o dinheiro em negócios na Espanha e na bolsa de valores. "R$ 5 milhões que eu nunca tive. Nunca assessorei a Simaria com essa quantidade. O valor que colocamos na partilha é de R$ 2,5 milhões. Não tem nada a ver", falou. "Ela fala que é investimento em criptomoeda, por exemplo, um deles. E investimentos em criptomoeda se você quiser fazer parte você tem que fazer o reconhecimento facial com vídeo certo e ela fez em todas as plataformas onde ela participava. Agora tem essa de falar que ela não sabia de nada. Eu assessorei e você aceitou", se defendeu e explicou que não tem culpa dos negócios que não deram certo.

Leia também:Marido de Simaria reaparece, diz que ela mentiu e faz grave acusação

Ainda durante a entrevista, o ex-marido revelou que os filhos não ficam com uma babá por muito tempo. Sem afirmar que o problema seria a patroa Simaria, o empresário comentou que "ninguém aguenta" trabalhar por longo período na casa.

Quem é Vicente Escrig? Empresário é ex-marido de Simaria

Mesmo após mais de um ano de separação, o relacionamento de Simaria Mendes (40) e Vicente Escrig (42) segue dando o que falar. No entanto, parece que desta vez a situação entre os dois precisou de ajuda direta da polícia após envolver uma quantia milionária.

Conforme informações publicadas pelo SBT News, Simaria esteve na delegacia para denunciar um suposto furto de R$ 5 milhões da conta do casal. Ela ainda acusou o ex-marido de aplicar cerca de 400 mil euros (aproximadamente R$ 2,2 milhões), em negócios ruins na Espanha.

Agora o caso vem sendo acompanhado pela 3ª Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Fraudes Financeiras e Econômicas, em São Paulo. Simaria e Vicente anunciaram o fim do casamento de 14 anos em outubro de 2021. Juntos os dois tiveram dois filhos: Giovanna (9) e Pawel (6). Desde então eles seguem passando por vários momentos conturbados, inclusive lutam pela guarda das crianças.

QUEM É VICENTE ESCRIG?

Formado em História pela Universidade de Valência, Vicente é um empresário espanhol que ficou conhecido após iniciar o relacionamento com a cantora Simaria. Os dois se conheceram após um bate-papo na rede social Orkut. Na época, a artista estava iniciando como vocalista da banda Forró do Miúdo.

Leia também:Ex-marido de Simaria revela bastidores da relação com Simone

Nos últimos meses Vicente tem se mostrado determinado em lutar pelos seus direitos após separação com a cantora. Ele já conseguiu conquistar um apartamento de luxo adquirido por eles em Valência, na Espanha. Além disso, Scrig quer ter a posse do restaurante que os dois montaram no mesmo país.

Segundo o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, a defesa de Escrig alega que o ex-marido da cantora abandonou sua carreira profissional para cuidar da educação dos herdeiros, visto que eles eram contra a criação das crianças por babás.

Em comunicado oficial enviado à imprensa, Vicente disse que Simaria teria distorcido informações sobre o casamento "a fim de arregimentar a opinião público a em benefício próprio". O comentário aconteceu logo após a artista dar uma entrevista polêmica.