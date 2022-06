Simaria abriu processo contra o ex-marido, diz colunista

Leo Dias revela que Simaria entrou na justiça com pedido contra o ex-marido após a separação

CARAS Digital Publicado em 18/06/2022, às 15h26

A cantora Simaria, da dupla com Simone, entrou na justiça contra o seu ex-marido, Vicente Escrig, após a separação, informou o colunista Leo Dias, do site Metrópoles. De acordo com a publicação, feita neste sábado, 18, ela abriu um caso na justiça para pedir a saída dele da casa da família.

Simaria e Vicente estão em processos que correm em segredo de justiça por causa da guarda dos filhos e para a saída dele de casa, já que ele teria se recusado a deixar a mansão. Porém, a defesa dele disse que ele não saiu da casa por causa dos filhos, pois não queria que babás cuidassem das crianças. A cantora teria pedido a guarda das crianças e solicitado visitas do pai em dias marcados.

Simaria se afasta dos palcos

Na última semana, Simaria anunciou uma pausa nos shows. Ela anunciou que precisa cuidar da saúde e que ficará um tempo sem fazer shows. Enquanto isso, a irmã, Simone, segue com a agenda de shows sozinha.

"A RSS Produções Artísticas e entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows). Em recado aos contratantes e fãs pronuncia a Simaria: “Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!” Todos os compromissos da Simone&Simaria serão cumpridos pela artista Simone Mendes", informou a assessoria de imprensa da dupla.

O fim do casamento de Simaria

Vale lembrar que a cantora Simaria anunciou o fim do casamento com Vicente Escrig em agosto de 2021. Por meio das redes sociais, ela compartilhou um recado sobre a separação.

"Meus amores, boa tarde! Antes que a notícia vaze, eu mesma vou falar pra vocês! Comunico a todos que o meu relacionamento com Vicente chegou ao fim, após 14 anos. Foi uma decisão pensada, com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz, pois ele merece", escreveu ela, e completou: "Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia".

Por fim, a artista contou que apesar da triste situação, ela está bem: "Aproveito para tranquilizar os meus fãs e dizer que estou bem. Toda mudança que acontece para melhor será sempre bem vinda! Vamos continuar escrevendo as nossas vidas, com lindas histórias, independente de estarmos juntos, ou não", finalizou.