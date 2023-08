Ex-affair de Neymar detona atitude de MC Cabelinho com Bella Campos: 'Não adianta'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fernanda Campos criticou postura da sociedade diante de caso de traição como o de MC Cabelinho

Um dos casais mais populares da atualidade, MC Cabelinho e Bella Campos terminaram o namoro de quase um ano após surgirem rumores de traição por parte do cantor. A situação tem gerado altos comentários nas redes sociais e muitos têm comparado o caso extraconjugal de Neymar com a influencer Fernanda Campos. "Não adianta", afirmou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Fernanda lamentou que Bella tenha sido vítima da suposta infidelidade de Cabelinho e aproveitou para fazer uma reflexão sobre o quanto mulheres seguem sendo alvos de ataques, mesmo que os homens sejam os verdadeiros culpados da história.

"Até o último instante o público dúvida da veracidade da palavra das mulheres e depois de confirmarem julgam o comportamento. Acho que é uma história bem semelhante o que aconteceu comigo, é como se nós mulheres tivéssemos obrigação de respeitar o relacionamento de terreiros, mesmo dizendo que o homem omitiu essa informação", disse.

Ela completou criticando a inversão de valores que a sociedade machista acaba causando na mídia. "A sociedade vive defendendo seus ídolos e ainda conseguem inverter o jogo, onde uma mulher solteira sai como errada de sair com um homem que vive insistindo, sendo que quem tem um relacionamento é ele", argumentou ela, que confirma já ter perdoado uma traição: "Já perdoei, mas quanto mais maturidade você tem, mais você vê que isso não é uma atitude que se encaixa em um relacionamento de sucesso".

Em meios às especulações sobre o desabafo feito pela estudante de direito Duda Mehdef, suposto pivô da traição do artista, Fernanda criticou como os internautas acabam promovendo ataques que envolvem, até mesmo, julgamentos quanto a estética das mulheres.

"Depois tentam te colocar para baixo com críticas sobre caráter e aparência, como dizem 'à internet está uma terra sem lei'. Não adianta, ainda está bem longe das mulheres conseguirem atingir a mesma posição de respeito que os homens", disparou.

Sobre o namoro entre Bella e Cabelinho, a influencer confessa ter ficado triste com toda a história mas não acredita no retorno do casal. "Eu acho que a Bella tem uma personalidade forte e não se submeteria a isso, ficar em um relacionamento onde faltou esse caráter. Inclusive, admiro a personalidade forte dela, pois não é fácil, para muitas, sair de um relacionamento", finalizou.