Fernanda Campos, ex-affair de Neymar, manda indireta para Bruna Biancardi

Em sua redes sociais, Fernanda Campos debocha da namorada de Neymar, Bruna Biancardi, após mudança para a Arábia Saudita

Após sua contratação no clube árabe Al-Hilal, o jogador de futebol Neymar Jr. se mudou para a Arábia Saudita com a futura mãe de sua filha, Bruna Biancardi. No novo país, o casal deve seguir uma série de regras impostas pelas leis islâmicas, incluindo o código de conduta de vestimenta.

Em respeito à cultura, a namorada do craque deve usar roupas que cubram a maioria de seu corpo. Contudo, por ser estrangeira, ela pode optar por não usar o véu típico para cobrir sua cabeça. A regra, que já deu o que falar entre os internautas, chamou a atenção da influenciadora Fernanda Campos, apontada como ex-affair de Neymar.

Em junho deste ano, o jogador foi acusado de trair sua namorada grávida com Fernanda. E mesmo meses depois da polêmica, a influenciadora continua a tocar no assunto. E neste domingo, 20, ela usou suas redes sociais para mandar indireta à Bruna Biancardi.

Nos stories de seu Instagram, Fernanda apareceu vestida com roupas típicas das mulheres sauditas, o que os internautas interpretaram como um grande deboche à namorada de seu ex-affair. "Bom dia, bom domingo. Indo atravessar o mundo pra correr atrás de macho... #sóquenunca", escreveu a influenciadora no vídeo.

Confira a indireta:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

As restrições que Neymar e Bruna Biancardi devem seguir

Com sua mudança para Riad, cidade-sede do clube Al-Hilal na Arábia Saudita, Neymar Jr e Bruna Biancardi passam a ter que adotar algumas restrições impostas pelo país. Embora o casal tenha recebido algumas exceções do que poderão fazer no país, eles ainda deverão se adaptar a regras em respeito a cultura e religião local.

Com isso, Neymar e Bruna devem adotar rotina parecida com a de estrangeiros e turistas no país. Os dois, por exemplo, serão permitidos viver na mesma casa, mesmo não sendo casados. O ato é proibido na Arábia Saudita. Eles também devem viver em bairros cosmopolitas, onde condomínios locais e hotéis são mais flexíveis quanto a festas e o consumo de bebidas alcoólicas.

Contudo, Bruna será a mais afetada pela política local. Além das regras sobre sua vestimenta, onde ela não pode expôr seus ombros e joelhos, ela também está proibida de professar outra religião fora do Islã em local público.

A influenciadora também deverá respeitar zonas designadas somente para homens e outras para as famílias, onde se incluem as mulheres que não estão acompanhadas. Durante o período do Ramadã, época sagrada e de jejum para o povo árabe, o casal também deve abdicar de comer, beber e fumar em local público.