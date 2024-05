Esposa de Marcos Mion manda recado após insinuações: 'Beba tu mesmo'

Após insinuações envolvendo o casamento deles, esposa de Marcos Mion manda recado ao comentar foto do apresentador; veja o que ela disse

O casamento de Marcos Mion e Suzana Gullo foi alvo de boatos e insinuações nos últimos dias na web. Diante das suposições criadas em torno da relação deles, de que o apresentador estaria traindo a esposa com uma atriz, o global se pronunciou postando uma foto apaixonada com ela.

Na quarta-feira, 29, à noite, ele compartilhou o registro romântico com a mãe de seus três filhos em Londres, na Inglaterra, e rebateu as fofocas provando que estão juntos. “Gente, 2024! Todo mundo sabe que não dá pra acreditar em tudo que falam na internet! Não foi a primeira fofoca, nem será a última. Seguiremos sempre juntos", escreveu ele.

Nos comentários, Susana Gullo reagiu e mandou um recado para as pessoas que gostam de falar sobre o casamento deles. "Com a oração de São Bento nos protegendo sempre , “beba tu mesmo o teu veneno” . Amém", declarou ela que fechou seu perfil na rede social após iniciarem os boatos.

Vale lembrar que Marcos Mion e Suzana Gullo estão juntos desde 2005 e são pais de Romeo, de 19 anos, Donatella Mion, de 15 anos, e Stefano, de 13. O mais velho é autista e o casal luta pela causa divulgando informações com o público. Em 2018, o famoso apresentou um projeto sobre o autismo na Prefeitura de São Paulo para ajudar as famílias que lidam com o transtorno.

Marcos Mion revela quem será sua companheira em viagem

O apresentador Marcos Mion revelou na quarta-feira, 29, que está fazendo mais uma viagem para fora do Brasil. Após curtir Curaçao, no Caribe, com a esposa, a modelo Suzana Gullo, o famoso mostrou que foi para o Reino Unido. Em seus stories na rede social, o comunicador postou uma selfie já no avião.

Ele apareceu com uma moça ao seu lado. A companheira dessa vez é sua filha do meio, a jovem Donatella Mion, de 15 anos, que apareceu fazendo biquinho ao lado do pai. Muito próximo da herdeira, Marcos Mion já falou diversas vezes e também em seu livro sobre paternidade que preza pela relação bem próximo com a filha e os outro dois herdeiros, Romeo, de 19 anos, e Stefano, de 13.