Esposa de Marcos Mion toma decisão drástica em meio a comentários na web

Esposa de Marcos Mion, Suzana Gullo toma decisão drástica sobre seu perfil nas redes sociais após receber comentários

Na última terça-feira, 28, Suzana Gullo, esposa de Marcos Mion, decidiu fazer algumas mudanças significativas em seu perfil nas redes sociais após receber uma série de comentários. Depois que o apresentador foi apontado como alvo de uma nova polêmica, a designer de moda decidiu trancar sua conta no Instagram.

Apesar de possuir um perfil com mais de um milhão de seguidores, Suzana decidiu restringir sua conta e tornou a rede social inacessível para novos admiradores. Suas fotos e mais de 7 mil publicações estão protegidas e passarão pelo crivo da designer antes de serem disponibilizadas para novas contas. Isso porque Suzana agora mantém seu perfil privado.

Quem não a segue pode apenas visualizar sua foto ao lado do apresentador e poucas informações disponíveis. Em sua biografia, destaca ser uma mãe orgulhosa e sobrevivente do câncer, além de deixar seu contato comercial e uma mensagem aos seguidores. “Cada navio que vejo desperta em mim um intenso desejo de estar nele”, diz a mensagem no perfil dela.

Suzana Gullo priva perfil nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Vale mencionar que a designer decidiu trancar a conta após receber comentários. Isso porque o apresentador do ‘Caldeirão’ foi apontado como alvo de uma nova polêmica depois que ele se declarou para esposa nas redes sociais. Em sua última publicação no Instagram, Marcos falou sobre os desafios em seu casamento e chamou atenção:

“Ela é meu equilíbrio. Minha segurança. Não só em relação aos nossos filhos, mas em relação a mim. Ela me salva de mim mesmo. Minha vida é muito complexa, não é fácil ser casada comigo, eu sou complexo mas ela me entende e me aceita! E toda vez que volto pro meu abrigo, pro meu lar, é como eu preciso que seja. E quem garante tudo? Ela”, disse o apresentador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)



Marcos Mion revela quem será sua companheira em viagem:

O apresentador Marcos Mion revelou nesta quarta-feira, 29, que está fazendo mais uma viagem para fora do Brasil. Após curtir Curaçao, no Caribe, com a esposa, a modelo Suzana Gullo, o famoso mostrou que está indo para o Reino Unido, mas não com a amada. Em seus stories na rede social, o comunicador postou uma selfie já no avião.

Ele apareceu com uma moça ao seu lado. A companheira dessa vez é sua filha do meio, a jovem Donatella Mion, de 15 anos, que apareceu fazendo biquinho ao lado do pai. Muito próximo da herdeira, Marcos Mion já falou diversas vezes e também em seu livro sobre paternidade que preza pela relação bem próximo com a filha e os outro dois herdeiros, Romeo, de 19 anos, e Stefano, de 13.