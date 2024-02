Enzo Celulari rompe o silêncio e fala pela primeira vez sobre confusão com Sasha

Discreto, Enzo Celulari falou pela primeira vez a respeito da suposta briga com Sasha Meneghel e Bruna Marquezine: 'Fofoca'

O influenciador Enzo Celulari quebrou o silêncio e falou a respeito da polêmica envolvendo um suposto rompimento de amizade com Sasha Meneghel e Bruna Marquezine. Os rumores de que o trio havia se desentendido começou logo após o rapaz receber unfollow das famosas nas redes sociais.

No entanto, apesar de diversas especulações sobre o verdadeiro motivo para o suposto rompimento, o filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari nunca se pronunciou a respeito do assunto. Em entrevista ao Gshow, ele falou pela primeira vez sobre o ocorrido.

"Não fiquei chateado [com a repercussão]. Fofoca vem e vai o tempo todo. Já falaram tanta coisa que não é verdade. Não vou nem me retratar sobre isso, nunca me retratei. Está tudo certo da minha parte", declarou Enzo enquanto prestigiava o Desfile das Campeãs do Carnaval na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que, além de Bruna Marquezine e Sasha, Enzo Celulari também parou de ser seguido por João Lucas, marido da modelo. De acordo com informações divulgadas anteriormente pelo jornalista Leo Dias, o laço entre o grupo de amigos se rompeu durante as férias em Noronha, no início deste ano.

Segundo o comunicador, Enzo disse que João Lucas, marido de Sasha Meneghel, teria se casado por interesse. E o assunto chegou aos ouvidos do casal citado, que não gostou nada disso. Assim, eles cortaram os laços e pararam de se falar.

É importante ressaltar que, até o momento, nenhuma das partes envolvidas se pronunciaram sobre o assunto.

Enzo Celulari curte Carnaval e adianta projetos

O empresário e influenciador Enzo Celulari (26), é mais um apaixonado pelo Carnaval, uma paixão antiga, que vem desde a infância quando tinha apenas 3 anos de idade. Em entrevista à CARAS Brasil, ele compartilha sobre suas experiências com a festividade e adianta sobre seus próximos passos profissionais: "Empreendedorismo".

Enzo declara que tem uma relação muito próxima com o Carnaval: "Minha conexão com o Carnaval é muito forte. Eu amo a festa, eu amo a comunidade. E, como um bom torcedor da Beija-Flor, amo ir para Nilópolis, estar na quadra, nos ensaios, sentir o clima, pra mim é o maior espetáculo da Terra", comenta.

Celulari também menciona que adora a musicalidade durante o Carnaval: "Tem muita arte, muita música. A potência musical das batidas, do fervor da galera cantando e da comunidade unida o ano inteiro para fazer aquele desfile é algo mágico e muito único pra mim". Confira a entrevista completa!