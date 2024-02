Marido de Sasha se diverte após web afirmar que modelo deu um 'trato' nele

Mudou muito? João Lucas respondeu o comentário de uma internauta sobre a esposa, Sasha Meneghel, ter dado um 'trato' em seu estilo

O cantor João Lucas, marido da modelo Sasha Meneghel, tem conquistado cada vez mais os internautas. Nos últimos tempos, ele decidiu mudar gradativamente seu visual e tem surpreendido o público ao surgir cada vez mais diferente.

No site X, antigo Twitter, internautas resgataram alguns registros de 2021, quando o jovem se casou com a filha de Xuxa, e compararam com suas fotos atuais. A mudança de estilo, é claro, foi o assunto principal.

Em imagens antigas, é possível perceber que João Lucas possuía o cabelo longo. Agora, o genro de Xuxa Meneghel está deixando a barba crescer e tem adotado novos estilos de roupas. A grande novidade mesmo foi que ele, que cantava música gospel, migrou para o pop recentemente.

"Bizarro o que uma mulher faz na vida de um homem. O trato que a Sasha deu nesse calango", escreveu uma internauta nas redes sociais. O comentário bem-humorado chegou até João Lucas, que não deixou passar batido e fez questão de entrar na brincadeira também.

"Vamos abrir uma empresa: 'Sasha Estética, o trato que você precisa pra um glow up'", se divertiu ele em resposta ao post. "Tô precisando", brincou um seguidor. "Que glow up, João!", disse outro.

Marido de Sasha rebate críticas de público evangélico por curtir o Carnaval

Ex-cantor gospel, João Lucas, marido da modelo Sasha Meneghel, usou as redes sociais na última terça-feira, 13, para fazer um sincero desabafo a respeito das críticas que vem recebendo do público evangélico. Os comentários negativos começaram após ele surgir curtindo o Carnaval nos últimos dias.

Através de seu perfil no X, antigo Twitter, ele contou que tem sido alvo de ataques na internet por se divertir na data comemorativa. "E o prêmio do povo mais chato da terra (com exceções) vai para: CRENTES! Na moral, acho que nem Jesus aguenta", declarou.

Na sequência, o genro de Xuxa Meneghel se defendeu e explicou que sua participação no Carnaval não o torna menos devoto. "Sabe o que eles querem? Que eu vá a público gritar pra todo mundo 'eu não sou cristão'. Eles preferem que eu não ame a Jesus, do que amar a Jesus e ir na sapucaí. É bizarro, mas é verdade", disparou.

E continuou: "A postura segregacionista da direita contaminou a cabeça de grande parte da igreja evangélica brasileira". Em meio ao desabafo, João Lucas revelou que recebe milhares de ataques vindo de pessoas que se dizem cristãos. "Dizendo pra eu largar de vez a minha fé. o motivo? Eu não ser como eles são, não estar onde eles estão", lamentou.

Por fim, o marido de Sasha Meneghel reforçou que o fato de gostar do Carnaval não faz com que ele seja menos cristão. "Eu não tenho dúvida que muitos se encontram nesse lugar que eu já me encontrei, de dificuldade em exercer a minha fé por conta do fã clube que prefere me ver afastado da fé, do que com ela, sendo quem eu sou", explicou.