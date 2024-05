Em Salvador, Davi anuncia nova ida ao RS após críticas: 'O povo me acolheu'

Após boatos de que teria sido 'hostilizado' no RS, Davi informou que pretende retornar para seguir ajudando vítimas de enchentes nas regiões

Após passar alguns dias ajudando vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul, Davi Brito, campeão do BBB 24, informou seu retorno a Salvador, na Bahia, onde vive com a família. Através das redes sociais, o ex-brother explicou o verdadeiro motivo de ter voltado para casa.

Para quem não acompanhou, Davi anunciou uma chave Pix para arrecadar doações aos moradores de regiões afetadas pelas chuvas e se deslocou até o Sul do país. Apesar de mostrar ao público diversos comprovantes de compras, ele virou alvo de críticas por divulgar uma conta de ajuda em seu nome.

Neste domingo, 12, Davi negou que tenha ido embora do RS após supostamente ter sido hostilizado em um dos hospitais do local. "O povo quer me derrubar a qualquer custo. Só voltei para casa para vir ver minha mãe, e o povo publicou dizendo que eu fui hostilizado, mentirosos", iniciou ele.

E continuou: "O povo do Rio Grande Do Sul me recebeu muito bem. O povo do Rio Grande do Sul me acolheu, e eu vou voltar para ajudar esse povo novamente". Na noite de sábado, 11, quando informou aos fãs que estaria retornando para sua casa, Davi explicou que precisava resolver assuntos pessoais e voltaria para ajudar mais pessoas assim que pudesse.

Além disso, o ex-BBB informou que a população que deseja ajudar os gaúchos não precisam mais depositar doações em seu Pix divulgado, uma vez que ele já não estaria mais presente para seguir com as doações.

Durante sua passagem pelas cidades afetadas, Davi ajudou na cozinha de um dos abrigos e organizou caminhões com mantimentos para os moradores. Em meio a críticas, o jovem seguiu mostrando comprovantes de compras a respeito de valores doados.

Davi desmente mais uma fake news, que teria saído do Rio Grande do Sul por ser hostilizado, também avisa que vai voltar quarta feira pra cidade e deixa recado para os haters:



“Eu sou humano, vou continuar errando, sim. E com meus erros vou aprender, vou seguir em frente e com… pic.twitter.com/isFvj81Z6Y — mauro henri (@xtinohenri) May 12, 2024

