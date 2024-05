Davi rebate ataques após foto polêmica no RS: 'Vou continuar ajudando'

Vencedor do BBB 24, Davi lamentou a onda de ataques que vem recebendo por estar no RS e se pronunciou sobre foto sorrindo

Campeão do BBB 24, Davi Britosegue no Rio Grande do Sul ajudando vítimas de regiões atingidas por enchentes nos últimos dias. Durante a madrugada deste sábado, 11, o jovem abriu uma live em seu Instagram oficial e decidiu desabafar com os seguidores a respeito da situação atual.

Ele, que já foi criticado por anunciar um Pix de auxílio aos gaúchos em seu nome, voltou a ser alvo de ataques nas redes sociais após publicar uma foto sorrindo em meio a moradores. Com isso, Davi decidiu se pronunciar e lamentou a onda de ataques que tem recebido por estar ajudando quem precisa.

Antes de rebater as críticas, o ex-BBB reforçou a importância da população em ajudar moradores da região sul do país. "É de amor, carinho e coração que estou fazendo esse meu gesto para as pessoas aqui do Rio Grande do Sul. E não importa o valor que você doe, tem pessoas que doam 1 centavos e mesmo assim eu sou grato. Agradeço muito, é muito importante", iniciou ele.

Em seguida, o ex-brother deixou claro que independente dos julgamentos, seguirá prestando seu auxílio no RS. "Eu sei que as pessoas às vezes me criticam muito e falam 'poxa, Davi está dando risada em foto, Davi está fazendo isso e aquilo'. Gente, eu estou ajudando aqui o pessoal", disse.

E completou: "Vim com amor, carinho e gratidão, demonstrar o que sinto por dentro, que é amor em cuidar das vidas e salvar. As pessoas às vezes acabam me julgando muito, mas é isso. Tenho que continuar fazendo, vou continuar ajudando essas pessoas que estão carentes e precisam de mim nesse momento, de todos nós e do Brasil inteiro".

Ainda durante a live com os fãs, Davi informou que visitou alguns abrigos e entregou alimentos e colchões para pessoas que estavam necessitadas. Nesta manhã de sábado, 11, o vencedor do BBB 24 publicou em suas redes registros de mais um caminhão de doações.

Pedro Scooby e Lucas Chumbo reencontram pessoas resgatadas

Junto com um grupo de amigos, os surfistas Pedro Scooby e Lucas Chumbo seguiram para o Rio Grande do Sul há cerca de uma semana para ajudar em resgates de pessoas ilhadas nas regiões afetadas por enchentes. Após uma semana intensa de grande auxílio na linha de frente, os atletas puderam reencontrar moradores que foram encaminhados para um abrigo.

Ao lado de outros voluntários, os ex-BBBs visitaram pessoas resgatadas por eles nos últimos dias. Em registros que circulam nas redes sociais, é possível perceber a alegria e emoção de Scooby e Chumbo, que aparecem brincando com algumas crianças do local.

Pedro Scooby também compartilhou em seus stories no Instagram vídeos do momento especial gravados por outras pessoas que também estavam presentes. "Heróis não usam capa, usam jet ski. Gratidão pelo trabalho", escreveu uma moça em um dos registros. Confira!