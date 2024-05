Pedro Scooby e Lucas Chumbo reencontram pessoas resgatadas no RS: 'Heróis'

Ajudando vítimas de enchentes no RS, os surfistas Pedro Scooby e Lucas Chumbo visitaram um abrigo e reencontraram moradores resgatados

Junto com um grupo de amigos, os surfistas Pedro Scooby e Lucas Chumbo seguiram para o Rio Grande do Sul há cerca de uma semana para ajudar em resgates de pessoas ilhadas nas regiões afetadas por enchentes. Após uma semana intensa de grande auxílio na linha de frente, os atletas puderam reencontrar moradores que foram encaminhados para um abrigo.

Ao lado de outros voluntários, os ex-BBBs visitaram pessoas resgatadas por eles nos últimos dias. Em registros que circulam nas redes sociais, é possível perceber a alegria e emoção de Scooby e Chumbo, que aparecem brincando com algumas crianças do local.

Pedro Scooby também compartilhou em seus stories no Instagram vídeos do momento especial gravados por outras pessoas que também estavam presentes. "Heróis não usam capa, usam jet ski. Gratidão pelo trabalho", escreveu uma moça em um dos registros.

Mais cedo, o surfista contou aos seguidores que decidiu adiar seu retorno ao Rio de Janeiro. Isso porque a região sul do país segue com alerta de temporais e ventos fortes para este fim de semana.

"Hoje foi um dia de várias reuniões aqui entre o time. Supostamente nos planos era o dia em que a gente iria embora, mas por causa da chuva, a gente resolveu não ir hoje. Ficar de olho. Hoje o time ficou em reunião, tentando entender alguns outros lugares que podem precisar da gente", explicou ele.

E completou: "Conversamos até com pessoas do Rio Grande do Sul e eles já estão mais prevenidos, tiraram as pessoas antes de acontecer alguma coisa. Isso é o que a gente recebeu, mas a gente não tem todas as informações".

