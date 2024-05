Pedro Scooby é surpreendido com pergunta indiscreta sobre Luana Piovani

No Rio Grande do Sul, Pedro Scooby é chamado para participar de live de morador da região e é surpreendido com pergunta indiscreta

O surfista Pedro Scooby está no Rio Grande do Sul desde o início da semana para fazer parte do time de voluntários nas ações de resgate das pessoas e animais ilhados na enchente. Porém, ele foi surpreendido com uma pergunta indiscreta de um morador da região.

Um voluntário fez uma live para pedir doações e chamou Scooby para participar rapidamente. “Scooby, dá uma puxada aqui só para a galera puxar o pix para comprar o motor”, disse o homem. E o surfista aceitou: “Galera, ajuda o parceiro aqui com um pix para comprar o motor”.

Logo depois, o senhor perguntou sobre a ex-mulher de Scooby, a atriz Luana Piovani. “Saudade da Luana Piovani, não?”, questionou. E o surfista agiu rapidamente ao responder: “Eu não!”. O vídeo com este momento viralizou nas redes sociais.

e o meu pai que foi pedir ajuda pra divulgar o pix pra continuar com os resgates de bote no rs e meteu pro pedro scooby pergunta sobre a luana piovani? kkkkkkkk

a tentativa de descontração em meio ao caos do veio, tadinho



enfim sigam doando🫶



PIX: 23568198000100 pic.twitter.com/fBLY0fOcwq — isadora vaz (@isa_vazhartmann) May 9, 2024

Luana Piovani fala de Pedro Scooby

Após criticar a postura de Pedro Scooby com a educação de seu filho, a atriz Luana Piovani elogiou o ex-marido em suas redes sociais. Nesta quinta-feira, 9, a famosa reconheceu o trabalho do surfista, que está ajudando no resgate de pessoas ilhadas nas enchentes do Rio Grande do Sul.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Luana compartilhou um vídeo onde o ex-BBB falou sobre como está sendo seu voluntariado no estado. No registro, Scooby contou que sempre treinou muito para resgates em sua experiência com ondas grandes, e ainda falou sobre sua batalha em tentar fazer com que as pessoas deixem suas casas, mesmo com relutância.

Ao republicar os vídeos, a atriz fez questão de elogiar o ex-marido e apoiá-lo por sua braveza. "Deus os abençoe. SOLIEDARIEDADE. COMPAIXÃO", escreveu Luana, que passou o dia compartilhando informações para que seus seguidores pudessem doar ao estado do sul do Brasil.