Davi ignora críticas e consegue quinto caminhão para RS: 'Mais um'

Após muitas acusações, Davi ignora críticas e mostra mais uma carreta comprada com dinheiro arrecadado em seu PIX para ajudar no Rio Grande do Sul

O campeão do BBB 24Davi não para de postar em suas redes sociais o que anda fazendo como voluntário no Rio Grande do Sul. Após várias acusações e críticas sobre pedir dinheiro para seus seguidores para comprar água e alimentos, o baiano mostrou a chegada do quinto caminhão em Canoas.

Muito feliz e animado com a colaboração de seus fãs, o ex-motorista de aplicativo celebrou o momento e fez questão de tirar foto com a mercadoria. Além de postar cliques com as doações, ele também tem publicado prints das quantias recebidas em dinheiro e outras notas para prestar contas.

"Mais um caminhão pra Canoas. O total já enviado são cinco caminhões. Continuem doando. O RS precisa do apoio de todo Brasil", pediu o ex-participante da última edição do reality show global.

Ainda nesta sexta-feira, 10, Davi postou fotos com outros caminhões e foi elogiado por Carolina Dieckmann e Ivete Sangalo. O baiano também recebeu o apoio de Sonia Abrão ao começar a pedir doações para comprar as carretas abastecidas.

Assim como ele outros ex-BBBs se deslocaram para o Rio Grande do Sul. As médicas Amanda, Thelma, Marcela foram para lá ajudar com seu conhecimento em hospitais. As profissionais de saúde pedem doações de medicamentos e falam como as pessoas podem ajudar para a compra de materiais.

Davi revela seu objetivo no Rio Grande do Sul

Ao desembarcar no aeroporto de São Paulo, o baiano foi questionado por um integrante da equipe de Leo Dias qual seria seu intuito de ir até o Sul.

Com experiência por ter sido do exército, o ex-motorista de aplicativo comentou que seu objetivo é ser voluntário e fazer o que estiver ao seu alcance. Davi ainda revelou que comprou apenas passagem para ida e sem previsão de volta.

"Pra ser voluntário, ir pras estradas, salvar vidas, eu como fui do exército, tenho experiência em nadar, em primeiros socorros, então vou dar total apoio lá no que eu puder fazer ajudar, ser voluntário mesmo, ir pras estradas, andar de barco, resgatar as pessoas, o que puder fazer pra ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento", contou.