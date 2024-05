Davi consegue mais 3 carretas para o Rio Grande do Sul: 'Que demais'

Ignorando críticas, Davi consegue mais 3 carretas no Rio Grande do Sul e é elogiado por Carolina Dieckmann e Ivete Sangalo

O campeão do BBB 24Davi continua no Rio Grande do Sul sendo voluntário e realizando as doações de água e mantimentos com a ajuda de seus fãs. Nesta sexta-feira, 10, o baiano postou fotos ao lado das carretas que conseguiu e foi elogiado.

Inclusive, após receber apoio de Sonia Abrão, o ex-motorista de aplicativo recebeu comentários de Carolina Dieckmann e Ivete Sangalo. Com um sorriso no rosto, Davi surgiu radiante com as carretas lotadas das doações arrecadadas com seu próprio PIX, o que gerou bastante polêmica nos últimos dias.

"3 caminhões entregues pra Rio Grande do Sul! Com todo esforço, estamos conseguindo! Continuem doando. Deus está trabalhando", disse ele. "Mais uma carreta entregue agora 23hrs. Continuem doando que Deus vai continuar abençoando pixbdavi1748@gmail.com / bdavi121212@gmail.com", atualizou seus seguidores.

Nos comentários, ele recebeu o apoio da atriz e da cantora baiana. "Que demais Davi", disse Carolina Dieckmann. "Boa garoto", admirou Ivete Sangalo.

Em sua rede social, Davi postou vídeos do que anda fazendo em Canoas, no Rio Grande do Sul. O baiano então se gravou conduzindo uma panela na cozinha do hospital e logo em seguida pediu mais dinheiro para agora comprar mais uma carreta de água e outra de alimentos. Criticado, ele continua postando os comprovantes de sua conta no banco.

Assim como ele outros ex-BBBs se deslocaram para o Rio Grande do Sul. As médicas Amanda, Thelma, Marcela foram para lá ajudar com seu conhecimento em hospitais. As profissionais de saúde pedem doações de medicamentos e falam como as pessoas podem ajudar para a compra de materiais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Davi revela seu objetivo no Rio Grande do Sul

Ao desembarcar no aeroporto de São Paulo, o baiano foi questionado por um integrante da equipe de Leo Dias qual seria seu intuito de ir até o Sul.

Com experiência por ter sido do exército, o ex-motorista de aplicativo comentou que seu objetivo é ser voluntário e fazer o que estiver ao seu alcance. Davi ainda revelou que comprou apenas passagem para ida e sem previsão de volta.

"Pra ser voluntário, ir pras estradas, salvar vidas, eu como fui do exército, tenho experiência em nadar, em primeiros socorros, então vou dar total apoio lá no que eu puder fazer ajudar, ser voluntário mesmo, ir pras estradas, andar de barco, resgatar as pessoas, o que puder fazer pra ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento", contou.