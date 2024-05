Após críticas, Davi volta para casa e faz pedido ao deixar o RS: ‘Não precisa’

Em meio a críticas, Davi faz um pedido aos seguidores e promete prestar contas ao voltar para casa após ajudar vítimas de enchentes no RS

Neste sábado, 11, Davi tomou a decisão de retornar para casa e fez um pedido especial ao deixar o Rio Grande do Sul. Após receber críticas por divulgar seu pix pessoal para arrecadar fundos e ajudar as vítimas das enchentes, ele solicitou que seus seguidores parassem de enviar dinheiro por enquanto e prometeu prestar contas posteriormente.

Através de seu perfil no Instagram, Davi abriu uma live para contar que estava voltando para casa em Salvador, na Bahia. Após uma breve estadia na região afetada pelas enchentes, o campeão do Big Brother Brasil 24 contou que precisava resolver assuntos pessoais, mas que logo, retornaria ao sul para continuar ajudando.

“Eu estou já retornando para minha casa porque eu tenho algumas coisas pessoais minhas para resolver, mas logo em seguida eu vou estar retornando sim para o Rio Grande do Sul, onde estaremos também colaborando mais uma vez para ajudar as pessoas que estão precisando naquele lugar”, disse o ex-motorista de aplicativo.

Na sequência, Davi pediu para os seguidores não enviaram dinheiro neste momento: “por esse intervalinho que eu vou estar voltando para casa, eu vou estar tranquilo, então, gente, agora não precisa mais fazer doação no meu pix, ok? Eu agradeço a cada um que colaborou e ajudou. Quando eu estiver retornando, eu peço de novo”, avisou.

Diante das críticas, o baiano prometeu prestar contas mais uma vez: “Vou estar colocando lá nos meus Stories todos os recibos e os boletos das compras que eu fiz. Porque tudo aqui é na transparência, não tem enrolação, não tem nada disso tudo. É transparência! Vou estar mostrando como foi utilizado o dinheiro onde foi utilizado e cada coisinha”, completou.

“Vou mostrar para vocês ok? Para não ter nenhuma conversa com meu nome”, ele declarou. Por fim, Davi agradeceu a oportunidade de apoiar em meio ao momento delicado: “Foi muito bom ter ajudado quem estava precisando do Rio Grande do Sul e foi uma experiência incrível que eu vivi”, ele finalizou a declaração.

Davi informa que está retornando para Salvador e diz que vai prestar conta de cada coisa comprada com o dinheiro que foi arrecadado em seu pix.

pic.twitter.com/meLWiti0rR — Central Reality (@centralreality) May 11, 2024

Para quem não acompanhou, Davi anunciou que viajaria para ajudar os gaúchos e solicitou o apoio dos seguidores para arrecadar fundos. Inicialmente, o baiano explicou apenas que estava se deslocando para o estado, sem entrar em detalhes sobre a destinação do valor, o que rendeu críticas. Posteriormente, ele divulgou comprovantes e mostrou as doações.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Davi é xingado por fãs em show de Wanessa:

Na última sexta-feira, 10, Wanessa Camargo passou por um sufoco durante seu retorno aos palcos após o confinamento no BBB 24. Isso porque o show tomou um rumo inesperado quando um fã conseguiu invadir o palco, pegar o microfone e puxar um coro xingando o campeão do reality, Davi. Diante da situação inusitada, a cantora tomou providências.