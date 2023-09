Em Portugal, Carolina Dieckmann reencontra irmão e encanta com foto rara

Durante viagem a Portugal, Carolina Dieckmann reencontra irmão e amigos; veja os registros

A atriz Carolina Dieckmann está em Lisboa, em Portugal. Neste domingo, 24, a famosa compartilhou fotos curtindo o país europeu e chamou a atenção ao compartilhar um clique raro com o irmão que vive lá, Edgar Dieckmann.

Abraçada com ele e aproveitando a gastronomia portuguesa, a loira surgiu radiante e falou sobre o encontro especial. "Tenho um irmão portuga agora… Tenho amigos da vida toda, aqui… e ainda delícias pra conhecer, comer, beber e ver…", contou sobre a viagem.

"Lisboa é lisbom. E cada vez mais! Gau, te amo. Ju, feliz de ver vocês felizes. Xica gata-gênia, Ricardo príncipe, que lindezas, vocês… Obrigada, sempre!", agradeceu ao irmão e aos amigos que encontrou por lá, o ator Ricardo Pereira e a esposa dele, Francisca Pereira.

Vale lembrar que, nos últimos dias, Carolina Dieckmann comemorou seu aniversário de 45 anos e deu o que falar ao derrubar o bolo no chão. Após ser acusada de armação, a atriz se defendeu e revelou que todos comeram o doce mesmo depois do acidente.

Veja as fotos de Carolina Dieckmann em Portugal:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann quebra o silêncio e rebate acusações sobre plásticas

Carolina Dieckmann usou as redes sociais para fazer um apelo aos internautas. Segundo a atriz, ela tem visto publicações no Instagram associando ela a uma série de procedimentos estéticos, o que a loira já negou.

"Oi, gente! Vim falar uma coisa com vocês rapidinho, porque eu estou lendo, sendo marcada por muitas pessoas no Instagram que estão falando que eu fiz 45 anos, fiz isso, fiz aquilo, um monte de mentira. Dizendo que se a pessoa quiser ficar com 45 anos assim faz 'isso'. Eu acho isso muito perigoso", afirmou.

Dona de uma beleza que hipnotiza, Carolina está sempre roubando a cena com as suas publicações na web. A atriz, no entanto, ressaltou: "Eu acho que todo mundo tem que se cuidar. Eu me cuido, vou ao dermatologista, faço meus lasers, faço minhas coisas, mas tem muitas mentiras e eu acho isso muito perigoso, porque acho que mexe com a expectativa das pessoas, mexe com o desejo das pessoas. É muito sério isso, gente".