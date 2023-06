Carolina Dieckmann fez harmonização? Especialista avalia visual da atriz

Em entrevista à CARAS, a especialista Kátia Blume explicou o que aconteceu com rosto de Carolina Dieckmann

A atriz Carolina Dieckmann (44) virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quarta-feira, 7, após aparecer com um visual diferente. Depois de alguns fãs suspeitarem dela ter realizado harmonização facial, a famosa veio a público negar o procedimento estético.

"Eu não fui na dermatologista colocar olho, boca e maçã do rosto. Só precisei tomar um remedinho que me deixou inchada. Postei uma foto da maquiagem linda que a caminhante fez , tentando salvar meu rosto inchado e minha aparência cansada e vejo um monte de comentário de gente com pena de mim porque eu enlouqueci fazendo harmonização", disse através dos stories do Instagram.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Kátia Blume, especialista em odontologia estética e harmonização facial, avaliou o visual da artista, que está no ar na novela Vai na Fé, da TV Globo.

Segundo Kátia Blume, apesar de Carolina negar ter feito procedimentos no rosto, ela consegue identificar pequenas alterações, as quais aponta como "leve e natural". Ela ainda destaca que provavelmente a harmonização não pode ter sido recente.

"Como todos sabemos, a atriz sempre teve e tem um rosto muito lindo, mas avaliando a foto com o olhar profissional, vemos que ela tem uma harmonização facial e um leve preenchimento labial, que pode não ter sido feito recentemente, mas é algo bem leve e natural ", declarou.

A médica completou dizendo que o problema de saúde enfrentado por Carolina deve ter evidenciado as mudanças e causado o inchaço. "Mas sim, pode ser que o medicamento que ela tomou realmente trouxe um inchaço para o rosto, assim, deixando o procedimento aparente", disse.