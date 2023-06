Carolina Dieckmann esbanja beleza natural ao posar na cama: “Até descabelada é bonita”

Toda natural! Atriz Carolina Dieckmann deixa seguidores babando ao publicar selfie sem maquiagem logo após acordar

A atriz Carolina Dieckmann provou que sua beleza não depende de filtros ou maquiagem! Na manhã desta segunda-feira, 5, a musa publicou uma selfie em suas redes sociais em que aparece toda natural, logo após acordar, ainda na cama. O clique chamou atenção dos seguidores da loira, que acumulou elogios nos comentários.

Para desejar um bom dia aos seguidores, Carolina, que interpreta a personagem 'Lumiar' na novela das sete da Globo, ‘Vai na fé’, jogou os cabelos loiros para o lado, posou de bruços e ainda fez um biquinho enquanto segurava uma caneca de café. De cara limpa, as sardinhas da atriz e outros detalhes da pele natural ficaram totalmente em evidência.

Na legenda, a esposa do produtor de TV Tiago Worcmann deixou um recado especial para seus mais de sete milhões de seguidores do Instagram: “Bom dia, grupo! Bora que hoje é dia, hein? Só acaba quando termina… e eu ainda quero pegar no microfone hoje; vem karolkêrs”, Carolina legendou a publicação para desejar um bom dia e revelou mais detalhes de sua agenda corrida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

A publicação de Carolina recebeu uma chuva de comentários positivos: “Essa menina até descabelada é bonita”, uma seguidora elogiou. “Musinha demais”, exaltou outra fã. “Musa master”, declarou mais um. “Gata jogada”, a apresentadora Angelica deixou um elogio para a amiga. “Que mulher linda”, disparou outro seguidor.

Carolina Dieckmann chama atenção ao gravar novela no Rio de Janeiro:

A atriz Carolina Dieckmann encanta por onde passa! Na semana passada, a atriz chamou atenção ao ser flagrada enquanto gravava algumas cenas como ‘Lumiar’ para a novela da Globo ‘Vai na fé’. Com os pernões de fora, a loira esbanjou bom humor, beleza e simpatia ao fazer uma rara aparição pública em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro.