Carolina Dieckmann nega ter feito harmonização e explica inchaço

Carolina Dieckmann desabafou nas redes sociais sobre comentário de que teria colocado boca e mudado algo: 'Tenho nem tempo para pirar'

Carolina Dieckmann foi às redes sociais na quinta-feira, 6, conversar com seus seguidores e explicar porque estava com o rosto inchado. A atriz de ‘Vai na Fé’ rebateu comentários feitos por fãs que diziam que ela teria feito harmonização facial. Ela explicou que a face diferente era resultado de uma reação a um remédio para curar uma gripe:

"Oi gente linda, vindo aqui com minha carinha inchada, olho inchado, nariz inchado, boca inchada, tudo inchado. Porque eu tive uma gripe que não estava sarando, essa coisa do tempo mais frio, todo mundo com dor de garganta, gripado, mas não sou muito adepta de remédios, tomo meus própolis, mas precisei tomar um remedinho alopático que me deixou inchada".

Ela continou, "Eu não fui na dermatologista colocar olho, boca e maçã do rosto. Só precisei tomar um remedinho que me deixou inchada. Postei uma foto da maquiagem linda que a caminhante fez , tentando salvar meu rosto inchado e minha aparência cansada e vejo um monte de comentário de gente com pena de mim porque eu enlouqueci fazendo harmonização";

"Gente, se quiserem ficar com pena de mim fiquem porque que precisei tomar um remédio e fiquei inchada, não porque fiquei louca, pirei".

A loira, disse que sua vida anda muito corrida e nem tempo tem para isso e deixou um recado para os faladores de plantão:

"Tenho nem tempo para pirar. Novela todo dia , rugas, tudo aqui. Se forem ficar com pena de minha fica porque fiquei dodoizinha, faz uma oração e não fica por pena que enlouqueci. Não fiquei chateada, só fiquei com vontade de falar em respeito das pessoas que me seguem, gostam de mim e ficaram preocupadas".

"E pra quem ficar com pena que fiquei maluca, gente, faz uma oração. Já já ficarei bem de novo. Estou feliz, está tudo certo, trabalhando com saúde".