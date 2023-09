Armação? Entenda por que festa de aniversário de Carolina Dieckmann gerou polêmica

Entenda por que festa de aniversário de Carolina Dieckmann está rendendo críticas para a atriz

A festa de aniversário que era para ser um momento de felicidade para a atriz Carolina Dieckmann acabou gerando polêmica nas redes sociais. É que a artista está sendo criticada após publicar fotos e vídeos do momento do "parabéns".

É que o bolo que foi preparado para o momento do sopro das velinhas foi derrubado pela artista. Ela compartilhou a gravação do momento e acabou criticada pelos seguidores. No vídeo, atriz estava segurando o bolo, e por um descuido, o derrubou. "E o primeiro pedaço do bolo foi… pro chão."

Só que os fãs acusaram Carolina Dieckmann de derrubar o bolo de propósito só para "aparecer". A atriz ficou muito incomodada com as insinuações e foi às redes sociais para explicar o que aconteceu.

"No vídeo que o bolo que caiu, eu comecei a ver uns comentários maldosos dizendo que eu joguei de propósito o bolo e eu fico pensando, eu estou muito feliz, isso não me abala, mas isso me preocupa. Que pensamento feio achar que joguei meu bolo de propósito no chão. Não, eu não joguei meu bolo de propósito no chão, nunca faria isso", começou ela.

"Todo mundo comeu", diz atriz após críticas

Ela disse que o doce não foi desperdiçado e todos os convidados comeram o bolo mesmo assim. "Todo mundo comeu o bolo. O vídeo que eu postei, se vocês olharem, o bolo caiu em pé. Todo mundo comeu o bolo... Não teve desperdício de comida. Teve um acidente de um momento alegre e foi tão mágico que o bolo deu uma cambalhota e caiu em pé. Pra quem pensa nisso, presta atenção no tipo de coisa que está nutrindo... Não julgue as pessoas", acrescentou.

A festa foi para comemorar o aniversário de 45 anos de Carolina Dieckmann. A atriz está de volta ao Brasil após um longo período morando no exterior. Ela acaba de brilhar como a Lumiar de Vai Na Fé, um dos personagens mais queridos de sua carreira.

Veja: