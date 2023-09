Carolina Dieckmann derruba bolo ao comemorar aniversário com os amigos

A atriz Carolina Dieckmann, que completou 45 anos, dividiu o momento que derruba o seu bolo de aniversário

Carolina Dieckmann usou as redes sociais para dividir um momento inusitado que aconteceu enquanto comemorava seu aniversário. A atriz, que está curtindo alguns dias em Miami, nos Estados Unidos, completou 45 anos de vida neste sábado, 16.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a aniversariante aparece toda feliz segurando o bolo de aniversário e rodeada pelos amigos. Em um momento da celebração, a loira, que estava usando um vestido longo, levantou o bolo e acabou deixando ele cair.

Os amigos até tentaram pegar o bolo, todo decorado com morangos, antes dele cair no chão, mas não conseguiram. Ao ver a cena, a aniversariante e os convidados da festa riram da situação. "E o primeiro pedaço do bolo foi… pro chãooooooooo kkkkkkkkkk", brincou Dieckmann, ao compartilhar o ocorrido com os seguidores.

Nos comentários, alguns seguidores se divertiram com a situação. "Meu Deus Hahahahaha", disse a atriz Juliana Paes. "Tô rindo muito", confessou a atriz Leticia Salles. "Parecia tão gostoso", comentou o maquiador Fernando Torquatto.

Teve quem também criticou a atriz, afirmando que era um desperdício. "De péssimo gosto essa brincadeira!", disse uma seguidora. "Não acho legal, tanta gente com FOME, comida não se brinca", escreveu outra. "Achei sem graça, atitude sem noção jogar bolo no chão", disparou uma terceira.

Confira o vídeo:

Reflexão sobre o novo ciclo

Carolina Dieckmann completou 45 anos neste sábado, 16, e usou as redes sociais para refletir sobre sua vida. A atriz, que está em Miami, nos Estados Unidos, também agradeceu pela chegada do novo ciclo. "Oi 45. Turubom? Tô de boa contigo, tá tudo mara. Nada pra reclamar, só pra agradecer… beijo!", escreveu ela, que estava no ar na novela Vai na Fé, da TV Globo, em que interpretou a personagem Lumiar, ao compartilhar três fotos fazendo carão no feed do Instagram. Veja as fotos!