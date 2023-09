Fazendo carão, Carolina Dieckmann celebra aniversário: "Só agradecer"

A atriz Carolina Dieckmann fez uma reflexão ao comemorar seu aniversário de 45 anos

Carolina Dieckmann completou 45 anos neste sábado, 16, e usou as redes sociais para refletir sobre sua vida. A atriz, que está em Miami, nos Estados Unidos, também agradeceu pela chegada do novo ciclo.

"Oi 45. Turubom? Tô de boa contigo, tá tudo mara. Nada pra reclamar, só pra agradecer… beijo!", escreveu ela, que estava no ar na novela Vai na Fé, da TV Globo, em que interpretou a personagem Lumiar, ao compartilhar três fotos fazendo carão no feed do Instagram.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de felicitações para Dieckmann. "Parabéns, maravilhosa", disse o ator José Loreto. "Gata! Parabéns!!! Vida linda e generosa com você", falou Thales Bretas. "Parabéns!!! Amor e saúde", desejou Fabiula Nascimento. "Parabéns, Carol!!! Felicidades sempre!", escreveu uma fã.

Carol está curtindo alguns dias de férias em Miami, e impressionou os seguidores ao abrir o álbum de fotos da viagem. De biquíni florido, ela aproveitou os últimos dias do verão e renovou seu bronzeado na praia. "Ahhh, Miami… Corri pra cá porque a saudade era tamanha!!! Que bom te rever assim linda; solar e regada dos afetos que plantei aqui", escreveu.

A artista ainda aproveitou para esclarecer que seguirá morando no Rio de Janeiro, e que a viagem foi apenas para visitar o filho mais velho, Davi, de 24 anos, fruto de seu casamento com Marcos Frota. "Cheguei aqui em Miami e fiquei muito emocionada, porque quando você mora muito tempo em um lugar, você acaba reconhecendo aquele lugar como se fosse uma parte sua, um lugar gostoso, confortável de voltar. E eu falei isso nos meus Stories de manhã, ainda emocionada e alguém tá falando que eu voltei a morar em Miami. Não gente, eu vim passar uns dias aqui, vim visitar meu filho, que mora aqui", explicou.

