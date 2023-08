Carolina Dieckmann recebe críticas sobre nova tatuagem e se manifesta: 'Não é estética, é sentimental'

Atriz recebeu comentários negativos sobre os desenhos e se manifestou nas redes sociais

Carolina Dieckmann compartilhou com os seguidores no Instagram sua mais nova tatuagem. A atriz, que já tinha um desenho no pulso com o nome do primogênito, Davi, da relação com Marcos Frota, de quem se separou em 2004, e decidiu repetir a homenagem para o caçula, José, fruto do casamento com o atual marido, Tiago Worcmann.

Os desenhos repercutiram na web e alguns internautas criticaram as proporções e a estética da tatuagem. "A letra podia ser mais bonita e o tamanho mais delicado", opinou uma. "Poderia ter ficado mais top", avaliou outra. "Pensei que estava escrito com caneta", afirmou uma terceira.

Ao se deparar com os comentários, Carol explicou: "A letra é de cada filho. O tamanho é real, de como estava escrito na folha. Não é uma tattoo estética, é sentimental." Outro seguidor disparou: "Nunca mais eu faço tatuagem com o nome de ninguém. Deus é mais". A artista então se manifestou. "É que é nome de filho, não é simplesmente nome de alguém, né? É muito mais", esclareceu.

Carolina Dieckmann explicou tatuagem para os filhos (Foto: Reprodução Instagram)

Discreta em sua vida pessoal, Carolina Dieckmann já havia falado nas redes sociais sobre a homenagem para os filhos.

"Eu já tinha a do Davi, do tempo que eu fui pra Miami, e ele ficou aqui. Era óbvio, lógico e fundamental, que eu levasse ele tatuado no corpo. Como quem não quer ficar um segundo sequer longe, como quem quer uma marca eterna que já estava dentro. O José veio ontem, e o motivo não tem a não ser por esse peito dividido que ama os dois mais do que cada um, porque fez deles, irmãos, e agora está no punho além do além. P.s: essas são as letrinhas deles quando aprenderam a escrever o próprio nome", disse a atriz, que está de férias da TV desde o fim das gravações da novela "Vai na Fé".