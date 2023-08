Após primogênito, Carolina Dieckmann faz tatuagem para o caçula: ''Letrinhas deles''

Carolina Dieckmann faz tatuagem com o nome do filho mais novo; atriz usou as letras de quando ele aprendeu a escrever

A atriz Carolina Dieckmann mostrou que fez uma tatuagem para o filho caçula, José Worcman, de 16 anos, fruto de seu casamento atual com o diretor de TV Tiago Worcman. Neste domingo, 27, ela compartilhou o vídeo fazendo o nome do herdeiro mais novo perto do nome do primogênito, Davi Frota, de 24 anos, que já estava tatuado.

De férias, após o fim da novela das sete, Vai Na Fé, em que fez a advogada Lumiar, a loira aproveitou o tempo livre para marcar as letrinhas de seu herdeiro mais novo no pulso. A famosa usou a caligrafia feita por José quando ele havia aprendido a escrever.

"Eu já tinha a do Davi do tempo que eu fui pra Miami e ele ficou aqui… Era óbvio, lógico e fundamental que eu levasse ele tatuado no corpo como quem não quer ficar um segundo sequer longe como quem, quer uma marca eterna que já tava dentro desse jeito ficasse fora também… O José veio ontem

e o motivo não tem a não ser por esse peito dividido que ama os dois mais do que cada um porque fez deles, irmãos e agora tá no punho. além do além ps: essas são as letrinhas deles quando aprenderam a escrever o próprio nome", disse ela ao exibir o momento tatuando.

Ainda nos últimos dias, Carolina Dieckmann chamou a atenção com fotos de frente e de costas tomando sol na Grécia. A famosa foi com o marido para o local e para a Turquia após o fim da novela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann encanta em rara aparição com os filhos

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Carolina Dieckmann abriu uma exceção e fez uma aparição pública no feriado ao lado dos filhos, Davi Frota e José Worcman. Nos registros, a loira foi flagrada com os herdeiros deixando um shopping da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde a família almoçou.

Carolina apostou em um macacão jeans, tênis e óculos escuros para curtir a ocasião com discrição, enquanto o primogênito Davi, que é fruto do relacionamento com o ator Marcos Frota (66), elegeu camiseta, bermuda e tênis para a reunião. O filho caçula da atriz com o diretor de televisão Tiago Worcman também escolheu um look semelhante ao do irmão, mas preferiu usar chinelos no passeio.

Carolina Dieckmann usa look discreto - Foto: Edson Aipim/ AgNews

Carolina Dieckmann faz rara aparição com os filhos - Foto: Edson Aipim/ AgNews